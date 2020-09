BEASTIE BOYS MUSIC: Beastie Boys kündigen „Greatest Hits“-Album an

Die Beastie Boys haben nach BEASTIE BOYS ANTHOLOGY: THE SOUND OF SCIENCE (1999) und SOLID GOLD HITS (2005) offiziell ihr drittes „Greatest Hits“-Album angekündigt. Dieses wird den Titel BEASTIE BOYS MUSIC tragen und soll am 23. Oktober 2020 bei UMe erscheinen.

„BEASTIE BOYS MUSIC“-Artwork:

Insgesamt befinden sich 20 Songs auf der Compilation, die sowohl als CD und Vinyl als auch digital erscheinen wird. Neben den „LICENSED TO ILL“-Hits „Fight For Your Right“, „No Sleep Till Brooklyn“, „Brass Monkey“ und „Paul Revere“ sind auf der Platte auch „Shake Your Rump“ und „Hey Ladies“ von PAUL’S BOUTIQUE (1989) sowie „So What’Cha Want“ und „Pass The Mic“ von CHECK YOUR HEAD (1992) zu finden.

„BEASTIE BOYS MUSIC“-CD-Tracklist:

So What’Cha Want Paul Revere Shake Your Rump Make Some Noise Sure Shot Intergalactic Ch-Check It Out Fight For Your Right Pass The Mic Don’t Play No Game That I Can’t Win Body Movin’ Sabotage Hold It Now, Hit It Shadrach Root Down Brass Monkey Get It Together Jimmy James Hey Ladies No Sleep Till Brooklyn

Und auch ein paar aktuellere Stücke haben es auf die Platte geschafft: So ist „Ch-Check It Out“ erstmals 2004 auf TO THE 5 BOROUGHS erschienen, während man „Make Some Noise“ von ihrem aktuellen Album HOT SAUCE COMMITTEE PART TWO kennt.

„BEASTIE BOYS MUSIC“-Vinyl-Tracklist:

SIDE A

Fight For Your Right Brass Monkey No Sleep Till Brooklyn Paul Revere Hold It Now, Hit It

SIDE B

Shake Your Rump Shadrach Hey Ladies Pass The Mic So What’Cha Want

SIDE C

Jimmy James Sure Shot Root Down Sabotage Get It Together

SIDE D

Body Movin’ Intergalactic Ch-Check It Out Make Some Noise Don’t Play No Game That I Can’t Win

Das „BEASTIE BOYS MUSIC“-Release begleitet die Emmy-nominierte Dokumentation über die Band, die erneut in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Weggefährten und Filmemacher Spike Jonze entstand. „Beastie Boys Story“ ist seit 24. April 2020 via Apple TV+ im Stream verfügbar. Und auch der kurz zuvor erschienene Bildband erreichte in Rekordzeit Bestseller-Status.

UMe