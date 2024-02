Linkin Park veröffentlichen „Friendly Fire“ und kündigen „Best-of“ an

Am 12. April kommt das erste „Greatest Hits“-Album der Band mit zwanzig ihrer wichtigsten Songs.

Linkin Park haben am heutigen Freitag, dem 23. Februar, ihren neuen Song „Friendly Fire“ mit Gesangspart von Chester Bennington veröffentlicht. Und als wäre das nicht schon eine kleine Sensation, haben sie dazu noch ihre erstes „Greatest Hits“-Platte angekündigt. PAPERCUTS (SINGLES COLLECTION 2000-2023) kommt am 12. April und umfasst 20 Singles.

Eine Aufnahme aus der ONE-MORE-LIGHT-Ära

Sieben Jahre nach dem Tod des Sängers haben Linkin-Park-Fans jetzt noch einmal die Möglichkeit, seine Stimme auf einem neuen Track zu erleben. Entstanden ist das Stück ursprünglich 2017 während der Arbeit an ihrem Werk ONE MORE LIGHT, wie der Gitarrist und zweite Sänger der Band, Mike Shinoda bereits 2020 erwähnte – bisher blieb es allerdings in den Entwürfen.

Hört hier in „Friendly Fire“ rein:

Für alle deutschen Fans gibt es noch einen zusätzlichen Grund zur Freude – hierzulande hat die Gruppe ein exklusives Single-Bundle in limitierter Auflage mit „Friendly Fire“ auf CD (im Wallet-Sleeve) sowie einem PAPERCUTS-Fischerhut angekündigt.

Die Greatest-Hits-Platte kommt bald

Insgesamt zwanzig ihrer größten Hits wurden von den verbliebenen Mitgliedern zusammenfasst. Mike Shinoda hat erklärt, wie es zu der Zusammenstellung kam und bedankt sich bei ihren Fans: „Das Kuratieren der Tracks für PAPERCUTS war eine Freude. Jeder Song der Sammlung ist sowohl ein einzigartiger Moment auf unserem Weg als auch Teil einer fortlaufenden Geschichte – unserer eigenen ebenso wie eurer. Von unserem ersten Release ‚One Step Closer‘ bis zum brandneuen ‚Friendly Fire‘ umspannt diese Tracklist alle unsere bisherigen Kapitel. Danke, dass ihr Teil unserer Reise wart. Wir hoffen, ihr habt viel Freude an PAPERCUTS.“

Erscheinen wird das „Best-of“ auf CD, Kassette und Doppel-Vinyl – hier gibt es sogar eine Auswahl zwischen mehreren farbigen Vinyl-Varianten in limitierter Auflage und klassischem, schwarzem Vinyl.

Tracklist von PAPERCUTS (SINGLES COLLECTION 2000-2023) :

„Crawling“ „Faint“ „Numb/Encore“ „Papercut“ „Breaking The Habit“ „In The End“ „Bleed It Out“ „Somewhere I Belong“ „Waiting For The End“ „Castle Of Glass“ „One More Light“ „Burn It Down“ „What I’ve Done“ „QWERTY“ „One Step Closer“ „New Divide“ „Leave Out All The Rest“ „Lost“ „Numb“ „Friendly Fire“

2023 haben Linkin Park schon einmal zwei Tracks aus den Archiven releast – „Fighting Myself“ und „Lost“ aus der Zeit von METEORA erschienen zum 20. Jubiläum des Tonträgers. Letzterer wird bald noch auf einer weiteren LP verewigt.