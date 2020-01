Bilbao BBK Live Festival 2020: Placebo, Kendrick Lamar und The Killers sind dabei

Foto: Redferns, Didier Messens. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





Das spanische Festival Bilbao BBK Live findet zwar erst vom 9. bis 11. Juli 2020 statt, aber schon jetzt kann es ein (fast) lückenloses Line-up präsentieren. Mit Placebo hat man nun einen weiteren großen Namen für den ersten Tag des Open Airs. Fast sieben Jahre nach ihrem bisher letzten Album LOUD LIKE LOVE könnten sie hier die Bühne nutzen, um neues Material uraufzuführen.

Am gleichen Tag treten drum herum auch Kendrick Lamar, Caribou und die sich erneut zusammengefundenen The Rapture auf. Der 10. Juli setzt auf einen ähnlich krassen Genre-Mix mit The Killers, Whitney und den Reunion feiernden Supergrass.

Den Festivalabschluss leiten slowthai und FKA twigs ein. Als krönenden Abschluss konnten die Pet Shop Boys, die auch das Cover des aktuelles Musikexpress’ zieren, gewonnen werden.

Das gesamte Line-up:

Das in Kobetamendi stattfindende Event will im Laufe des Frühlings noch mit weiteren Überraschungen um die Ecke kommen. Doch allein die Gegend im Naturpark und mitten in den Bergen Spaniens, kann jetzt schon als echtes Highlight herhalten.

Tickets gibt es hier ab sofort zu kaufen.