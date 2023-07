Bilderbuch: Neues „Dino“-Musikvideo ist wie ein LSD-Trip mit Dinosauriern

Am 10. September kommen Bilderbuch nach Berlin – vorab gibt's aber erst einmal einen weiteren neuen Song mit Musikvideo: „Dino“.

Bilderbuch („Maschin“) melden sich mit einem neuen Musikvideo zurück. Die österreichische Art-Pop-Gruppe präsentiert ihr Werk „Dino“ mit einem Clip, in dem unter anderem fliegende Dinosaurier zu sehen sind sowie Sänger Maurice Ernst, der wie eine Marmorbüste in sich zusammenbricht. Teilweise wird das Ganze verzerrt dargestellt, dann wieder verschwommen und in intensivierten Farben und Formen, die optisch der Visualisierung eines LSD-Trips gleichkommen.

Die Lyrics dazu: „quinoa bitches gaga / im biohacking plaza / auf der suche nach gerechtigkeit / wie frodo in der saga / nimm die hände vom lenkrad 7 hinab geht es anyway / keine overhead mobility / obwohl die zukunft in den sternen liegt / zuviel chaos im chakra / nimm deine hände vom lenkrad / lass die zukunft hinter dir / fall in liebe mit der borderline / wenn alles brennt / geh aus dieser welt / like a dinosauriaa / like a dinosauriaa“.

Das „Dino“-Video von Bilderbuch hier ansehen:

Anfang April 2022 erschien mit GELB IST DAS FELD das siebte Album der Gruppe. Die Platte war ein Mix aus Indie-Pop, Post-Punk und auch HipHop. Live zu sehen ist die Band diesen Sommer noch an folgenden Terminen:

29.07.2023 – Clam, Burg Clam Open Air

04.08.2023 – Szene Open Air, Lustenau

13.08.2023 – Taubertal Festival

19.08.2023 – Musikfestwochen Winterthur

10.09.2023 – Lollapalooza Berlin

Auf Instagram, Spotify und anderen Plattformen teilten Bilderbuch kürzlich den Track „SOFTPOWER“ und auf YouTube ein Musikvideo dazu.

