Gewinnen mit Telekom Electronic Beats: Wir verlosen Tickets für Billie Eilish live in Bonn

Am 1. Juni kommt Billie Eilish für einen exklusiven Live-Auftritt nach Deutschland. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas gibt die Singer-Songwriterin mit einer Akustik-Show ihr diesjähriges Europa-Debüt im Telekom Forum Bonn. Die beiden werden nicht nur Hits aus Eilishs Debütalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? spielen, sondern auch aus ihrem zweiten Chartstürmer HAPPIER THAN EVER. Das Konzert wird damit die erste Show sein, die sie nach langer Zeit in Deutschland gibt, bevor Eilish für ihre Welttournee weitere Stopps in Köln, Frankfurt und Berlin einlegt.

Fans, die kein Ticket für die Show ergattern konnten, haben trotzdem die Möglichkeit das Konzert live zu verfolgen: Telekom wird das Konzert ab 20 Uhr auf dem Sender #dabeiTV bei MagentaTV übertragen. Zusätzlich ist der Livestream auch über die Webseite und alle dazugehörigen Social-Media-Kanäle zu sehen. Der TikTok-Kanal von Telekom Electronic Beats streamt die Show ebenfalls. Im Anschluss wird der Mitschnitt noch für sechs Monate auf Abruf bei MagentaTV und MagentaMusik verfügbar sein.

„Auf der Bühne zu stehen ist etwas ganz Besonderes für mich. Nach so langer Zeit wieder mit meinen Fans in Europa in Kontakt zu kommen, ist einfach großartig“, so der Superstar über das kommende Event.

Billie Eilish und Finneas traten kürzlich bei den berühmt-berüchtigten Oscars 2022 mit ihrem Bond-Titeltrack „No Time To Die“ auf. Anschließend wurden sie mit dem Oscar für den „besten Filmsong“ ausgezeichnet. Bei den diesjährigen Grammys gab es für Eilish keine Auszeichnung, sie ließ es sich aber trotzdem nicht nehmen, bei ihrem Auftritt den verstorbenen Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins zu ehren.

MUSIKEXPRESS verlost 1×2 Tickets für das Billie-Eilish-Konzert in Bonn am 1. Juni. Einfach das Formular ausfüllen und als Lösungsbegriff „Billie Eilish“ eingeben. Teilnahmeschluss ist der 25. Mai 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Telekom