Die Sängerin richtet klare Worte an die Crowd und schießt dabei selbst mit einer T-Shirt-Kanone in die Menge.

Bei einem Konzert in Las Vegas äußerte sich Adele zu den jüngsten Wurf-Attacken auf Musiker:innen und forderte in dem Zuge dessen ihre Fans dazu auf, ihr keine Gegenstände auf die Bühne zu werfen.

Aktuell ist die britische Sängerin in Las Vegas, um dort ihre Residency-Shows „Weekends With Adele“ zu performen. Bereits seit November 2022 steht sie in der US-Stadt in Nevada jedes Wochenende auf der Stage des Colloseums im Casino-Hotel Caesars Palace. Bei einer dieser Gigs Anfang Juli wandte sie sich mit einer wichtigen Bitte an die Konzertbesucher:innen.

Zunächst fragte Adele ihr Publikum, ob ihnen aufgefallen sei, dass die Leute „im Moment die verdammte Show-Etikette zu vergessen“ scheinen, weil sie nun häufiger den Stars Dinge entgegenschmeißen würden. Als nächstes rief sie der Crowd zu: „Wagt euch bloß nicht, irgendwelchen Kram nach mir zu werfen oder ich bringe euch um!“ (Original-O-Ton: „I’ll fucking dare you to throw something at me and I’ll fucking kill you“) und dann setzte sie noch hinterher: „Hört auf, die Artists mit Dingen zu bewerfen!“

Währenddessen schwenkte die 35-Jährige selbst eine T-Shirt-Kanone und verschenkte so Oberteile an ihre Zuschauer:innen. Das Publikum reagierte mit Applaus und Gelächter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vermehrte Übergriffe auf Künstler:innen

Mit ihrer Warnung spielt Adele auf die Vorkommnisse der vergangenen Wochen an. Vermehrt wurden Künstler:innen während ihrer Live-Auftritte von einzelnen Konzertbesucher:innen attackiert. So musste Rapper Lil Nas X seine Show beim Lollapaloooza unterbrechen, weil ein Fan ein Sex-Spielzeug auf die Bühne schleuderte. Zuvor wurde Pink bei ihrem Auftritt auf dem British Summer Time Festival von einem Fan mit der Asche seiner Mutter „bedacht“.

Nicht ganz so glimpflich ging das Konzert von Ava Max im Juni aus. Während ihres Auftrittes in Los Angeles, am 20. Juni, wurde die Pop-Sängerin von einem Konzertgänger mitten auf der Bühne geohrfeigt. Nur zwei Tage davor wurde Bebe Rexha bei einem Gig im Pier 17 in New York mit einem Handy, das jemand aus dem Publikum in Richtung Bühne schmiss, am Kopf verletzt.