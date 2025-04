Billy Nomates auf Deutschlandtour im November – ME präsentiert

The Dandy Warhols: Konzert im Juli in Hamburg – ME präsentiert

Anfang 2025 kehrte Billy Nomates zunächst mit dem Musical-Soundtrack MARY AND THE HYEANAS zurück, und schließlich mit der Ankündigung von METALHORSE, ihrer am 16. Mai erscheinenden neuen Platte, und den ersten neuen Songs. Auch live steht die 34-Jährige wieder auf der Bühne, dieses Mal jedoch nicht allein: Begleitet wird sie nun von einer festen Band – mit Bassistin Mandy Clarke (The Go! Team) und Schlagzeuger Liam Chapman (BMX Bandits).

Ab Herbst geht Billy Nomates auf Europatour, bei der sie ihre neuen Stücke erstmals im Band-Setup live vorstellt. Wir präsentieren die beiden Konzerttermine in Deutschland im November 2025.

Billy Nomates live – Deutschlandtermine 2025

24.11. Berlin, Kesselhaus

26.11. Köln, Gebäude 9

Tickets

Der Ticketverkauf startet am Donnerstag, den 17. April, um 11 Uhr für beide Städte.

Alles Neue im Überblick

Billy Nomates hat außerdem gerade mit „Plans“ die zweite Single aus ihrem kommenden Album METALHORSE veröffentlicht. Zum ersten Mal in ihrer Karriere wurde die Platte mit einer kompletten Band eingespielt – ein Wendepunkt für die bisher eher als Solokünstlerin bekannte Nomates. Auch der neue Song zeigt eine neue Facette der britischen Künstlerin: luftiger, hoffnungsvoller und lebendiger als ihre vorherigen Veröffentlichungen. Mit „Plans“ liefert Billy Nomates, bürgerlich Tor Maries, eine Art Liebeslied an die Liebe selbst – roh, aber auch verspielt und direkt. Sie selbst beschreibt den Track als „eine Fahrt auf dem Jahrmarkt-Waltzer am Ende der Welt“.

Über den von nostalgischem 80s-Pop getragenen Lovesong sagt die Sängerin: „Da ich älter werde und die Welt ein verdammtes Chaos ist, ist die Idee, Spaß zu haben oder sich in jemanden zu verlieben, die ultimative Rebellion, oder?“, so Nomates via „Stereogum“. „Es fühlt sich heutzutage einfach total radikal an. Und es scheint immer weniger zu passieren, je komplizierter das Leben wird. Die Dinge werden nur noch schlimmer werden, es hat keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, aber es macht auch Spaß, sich in diesem zweiminütige Gewusel, das wir alle haben, wiederzufinden.“

„Plans“ von Billy Nomates:

Das neue Album METALHORSE erscheint am 16. Mai über Invada Records, das Label von Portishead’s Geoff Barrow, der bereits Nomates‘ Debütalbum BILLY NOMATES (2020) produzierte. Darauf folgte 2021 dann die EP EMERGENCY TELEPHONE. Mit ihrem genreübergreifender Mix aus Post-Punk, Elektronik und Spoken Word hat sie sich in der britischen Alternative-Szene schnell etabliert. METALHORSE folgt auf CACTI von 2023, dem die ME-Autorin Julia Lorenz eine Wertung von 4,5 Sternen gab.

Dabei war lange nicht klar, ob es überhaupt eine weitere Platte von ihr geben würde. Nach einem Auftritt beim Glastonbury Festival 2023, bei dem Nomates wie gewohnt solo ihre Backingtracks auf dem Laptop abspielte und dazu sang, wurde sie in den sozialen Medien heftig kritisiert – ihr Auftritt wurde etwa als „Karaoke-Show“ verspottet. Tief getroffen kündigte sie daraufhin an, keine Live-Shows mehr zu spielen, löschte ihren Instagram-Account und zog sogar den Fortbestand von Billy Nomates in Zweifel. Inzwischen ist ihr Account jedoch wieder aktiv. Und die Tour steht ja nun auch an – präsentiert von MUSIKEXPRESS.