Billy Porter: „Wovor habt ihr Angst? Vor einer geschlechtslosen Fee?“ (Videointerview)

Die am 3. September 2021 erschienene „Cinderella“-Neuverfilmung des britischen Komikers James Corden ist kein weiterer stereotyper Prinzessinenklassiker. Diese Version mag zwar auch in vergangenen Zeiten spielen, bricht jedoch mit allen geschlechtlichen, politischen und kulturellen Klischees. In der Hauptrolle spielt Camila Cabello, an ihrer Seite sind Pierce Brosnan, Nicholas Galitzine und Idina Menzel sowie Billy Porter als gute Fee, die sogenannte „Fab G“ oder „Fairy Godmother“, zu sehen:

Wir haben Billy Porter im Videointerview gefragt, warum er sich dieser Rolle angenommen hat und was er einer Gesellschaft sagt, die immer noch Angst und Beklemmung vor Queerness verspürt. Seine Antwort und das ganze Interview seht ihr hier:

Der 50-jährige queere Weltstar begann seine Karriere am Broadway. Im Oktober 2014 spielte Porter dort unter anderem die Rolle der Lola in dem Erfolgsmusical „Kinky Boots“, geschrieben von Harvey Fierstein und Cyndi Lauper.

Seit 2018 ist Billy in der Serie „Pose“ in der Hauptrolle des Pray Tell zu sehen. Nachdem er für seine darstellerische Leistung 2019 bereits für einen Golden Globe Award nominiert war, wurde er bei den Emmys in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller – Dramaserie“ ausgezeichnet. Porter ist seit dem 14. Januar 2017 mit Adam Smith verheiratet. Im November 2019 moderierte Billy den International Music Award. Im Mai 2021 machte Porter öffentlich, HIV-positiv zu sein.

Porter ist bekannt dafür, sich nie verbogen oder versteckt zu oben, seine Outfits und Auftritte bei Preisverleihungen und Galas ziehen die Blicke auf sich. Das alles macht Billy Porter zu einer Ikone für Diversität und Individualität – und zur guten Fee in „Cinderella“.