INTERNATIONAL MUSIC AWARD 2019: Alles, was Ihr über den IMA wissen müsst

Foto: Rolling Stone. All rights reserved.

Ein neuer Preis, eine neue Award-Show für die internationale Musikszene: Am 22. November wird erstmals der International Music Award in Berlin verliehen – mit einer großen Live-Show, bei der Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet werden, die Haltung und Innovationskraft unter Beweis stellen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr über den neuen Musikpreis wissen müsst.

Was ist der IMA?

Der International Music Award ist ein Musikpreis von Leuten, die Musik lieben – für Leute, die Musik lieben. Ins Leben gerufen von Axel Springer, inhaltlich begleitet von Rolling Stone. Denn mit der Kraft der Musik lässt sich noch immer viel bewegen. Und sie kann Menschen über alle Grenzen hinaus verbinden.

Die neue Event-Marke des Axel Springer Mediahouse Berlin ehrt Künstler, die in ihren Bereichen durch Leidenschaft und Innovationsreichtum auffallen. So bricht der IMA bewusst mit überholten Traditionen und Kategorien des Musikbusiness.

Wann und wo wird der IMA verliehen?

Der International Music Award wird am 22. November 2019 erstmals in Berlin vergeben. Der „place to be“ ist die Verti Music Hall, die seit Herbst 2018 zu den attraktivsten Orten in der Musikszene der Hauptstadt zählt.

In welchen Kategorien wird der IMA vergeben?

Der IMA wird in den folgenden Kategorien vergeben:

Commitment

Musik kann die Welt bewegen, im Kleinen wie auch im Großen. Dazu braucht es Künstler und Künstlerinnen, die Haltung zeigen und Mut beweisen. Die Kategorie Commitment würdigt das besondere gesellschaftliche oder soziale Engagement eines Künstlers oder einer Künstlerin.

Style

Das Auge hört mit: Designer, Stylisten, aber auch die Künstler selbst prägen die Looks der Popkultur, geben ihren Sounds ein Image. Diese Kategorie würdigt den originellsten oder einflussreichsten Style eines Künstlers oder einer Künstlerin.

Future

In Studios, Soundlaboren und Hinterzimmern werden die Klänge und Techniken entwickelt, die Popkultur von Morgen prägen. In der Sparte Future wird die zukunftsweisende Idee eines Musikers, Produzenten oder Popkünstlers ausgezeichnet.

Sound

Ob ein Song oder ein ganzes Werk, ob Track, Album oder Playlist: Was ist der größte Wurf des Jahres, wer kreierte den originellsten Sound, nahm die beste Platte auf? Die wichtigsten Tracks und Alben des Jahres stehen hier zur Auswahl.

Visuals

Musik ist mehr als Klang. Wenn Musik mit Bildern illustriert und erweitert wird, entsteht manchmal ein Gesamtkunstwerk. Die Kategorie Visuals würdigt eine herausragende Leistung im Bereich Video, Bühnenshow, Coverkunst oder Effekte.

Beginner

Wer sind die interessantesten und vielversprechendsten Newcomer des Jahres? Der IMA prämiert den besten Debütanten oder die beste Debütantin.

Wer bestimmt die Nominees und Gewinner?

Ob Liam Gallagher oder Lianne La Havas, Joy Denalane oder Rufus Wainwright: Im IMA Panel entscheiden internationale Künstler und Künstlerinnen, Musikexperten und -expertinnen über die Nominierungen in den einzelnen Kategorien. Wer alles im IMA Panel sitzt und votet, seht Ihr hier:

Charli XCX

Liam Gallagher

Joan Wasser

Rufus Wainwright

Carl Craig

Joy Denalane

Adam Green

Faber

Sarah Farina

Chilly Gonzales

Benjamin von Stuckrad-Barre

Lianne La Havas

Frank Spilker

Max Gruber

Cro

Meret Becker

Michael Pilz

Tobias Jundt

Arne Willander

Malakoff Kowalski

Katrin Riedl

Torsten Groß

Volker Schadt

Mille Petrozza

SOHN

Enrico Ahlig

Wer sind die Nominierten?

In jeder der sechs Kategorien sind jeweils drei Künstler nominiert. Diese Musiker haben es auf die Shortlist geschafft:

Commitment

Lykke Li

Slowthai

Chance The Rapper

Style

Mykki Blanco

Sade

Lizzo

Future

Rosalía

Noname

Holly Herndon

Sound

Solange

Little Simz

Anna Calvi

Visuals

FKA Twigs

James Blake

Tierra Whack

Beginner

Billie Eilish

Jorja Smith

King Princess

Des Weiteren wurden Rammstein im Publikumsvoting des IMA für ihre atemberaubende Liveshow in der Kategorie „Performance“ als bester Live-Act des Jahres gewählt. Und auch Sting wird beim IMA mit dem „Hero“-Award für sein Lebenswerk geehrt.

Wer wird den IMA moderieren?

Durch den Abend führen Emmy-, Tony- und Grammy-Preisträger Billy Porter und Model/Schauspielerin Toni Garrn.

Wer wird beim IMA auftreten?

Folgende Künstler werden beim IMA auf der Bühne stehen:

Sting

Peaches

Max Herre

Joy Denalane

FÆM

Anna Calvi

Holly Herndon

The Rose

uvm.

Wie kann man sich Tickets für den IMA sichern?

Tickets zu dem Event gibt es ab 29 Euro online bei Eventim.

Wo kann man den IMA im Live-Stream erleben?

Ihr wollt den ersten International Music Award in Berlin nicht verpassen? Mit dem Telekom-Livestream am 22. November kein Problem. Auf MagentaTV können die Fans die einzigartige Atmosphäre des IMA nicht nur in der Verti Music Hall, sondern überall live erleben!

Die Telekom zeigt die Show live und exklusiv bei MagentaTV auf Kanal 131. Zudem können Musikfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Show im kostenlosen Livestream auf magentatv.de schauen.