Bruno Mars und Anderson .Paak werden als Silk Sonic bei den Grammys 2021 auftreten

Erst vor wenigen Wochen gaben Anderson .Paak und Bruno Mars ihr neues Duo-Projekt Silk Sonic bekannt. Innerhalb weniger Tage veröffentlichten sie das Intro und die 70s-Throwback-Single „Leave The Door Open“ aus ihrem bevorstehenden Album, welche sofort mit Lob überschüttet wurden.

Leider kam die Ankündigung der Zusammenarbeit nur kurze Zeit vor der 63. Grammy-Nacht. Mit Aufrufen auf Twitter und dem Hashtag #LetSilkSonicThrive versuchten Bruno Mars und seine Fans anschließend die Verantwortlichen der Recording Academy umzustimmen, um am Sonntag doch live performen zu können. Mit Erfolg.

Der Hashtag trendete kurze Zeit später auf Twitter. Die Recording Academy reagierte: Mit einem kurzen Tweet öffneten sie die Tür für eine Grammy-Performance von Silk Sonic.

.@BrunoMars & @AndersonPaak

We have been trying to call you all week. Have you changed your numbers? We would love for #silksonic to make their TV debut at the #GRAMMYs. Are you free this Sunday night? Follow back and we will DM for details.

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 9, 2021