Gegen ihn wird ermittelt, weil er sich selbst am Arbeitsplatz und in Richterrobe beim Mitrappen filmte.

Ein Richter, der offenkundig im Netz Rapsongs feiert, klingt erst einmal nach einem Meme, welches das Potenzial hätte, viral zu gehen. Doch die Songtexte von Busta Rhymes und Nas haben einem Richter aus dem US-Bundesstaat New Jersey jetzt eine Beschwerde und Ermittlungen gegen ihn eingebracht.

Das Problem: Gary N. Wilcox, so der Name des Richters am obersten Gericht, soll auf TikTok unter dem Usernamen „Sal Tortorella“ zwischen April 2021 und März 2023 insgesamt 40 Clips hochgeladen haben, deren Content laut „New Jersey Globe“ von Behörden als „unangemessen“ wahrgenommen wird.

In einem der TikTok-Videos rappte er durch das Gerichtsgebäude laufend beispielsweise „Get Down“ von Nas mit. Die Beschwerde dazu soll nach Angaben von „New Jersey Globe“ wie folgt lauten:

„Der Song enthält einen expliziten Text, der sich auf einen Strafprozess und eine Schießerei im Gerichtssaal bezieht, sowie abfällige und diskriminierende Begriffe, Verweise auf Drogen und Gangs und die Ermordung eines Arztes in einem Krankenhaus, der ein anderes Gangmitglied behandelt hat.“

In weiteren Clips dieser Art würde er sogar in Richterrobe zu sehen sein. Zudem stößt den Behörden ein Video auf, in dem er zu Busta Rhymes Stück „Touch It“ zu dem Part mitsingt, als es um die orale Befriedigung durch eine Frau geht. Die Caption dazu: „Wenn eine Ex-Freundin dich wegen deines neuen weißen Bartes ‚Santa‘ nennt“. Ihm wird deshalb weiterhin vorgeworfen: „Obszönitäten, grafische sexuelle Anspielungen auf weibliche und männliche Körperteile, Gewalt, Frauenfeindlichkeit und rassistische Begriffe“.

Wilcox, der laut „New York Times“ vor mehr als 30 Jahren als Anwalt in New Jersey zugelassen wurde und seit 2011 Richter am obersten Gericht ist, soll noch in diesem Jahr wieder vor Gericht erscheinen. Seine möglichen Disziplinarmaßnahmen reichen von einem Verweis bis zur Entlassung aus dem Richteramt.