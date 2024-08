Calvin Harris veröffentlicht überraschend sein neues Album 96 MONTHS

Fans spekulierten nach einer kryptischen Ankündigung des DJs, dass ein neues Album folgen könnte.

Am Mittwoch (07.08.) hat Calvin Harris auf Instagram das Cover eines neuen Musikprojekts mit dem Titel 96 MONTHS geteilt. Da der DJ und Produzent den Post allerdings wieder gelöscht und erneut ohne Zusatzinformationen geteilt hat, kommt es seitdem zu einigen Spekulationen unter seinen Follower:innen. Nun ist es aber offiziell: Calvin Harris veröffentlicht mit 96 MONTHS eine Compilation aus seinen größten Hits.

Eine Hommage an 18 MONTHS von Calvin Harris

Der Albumtitel 96 MONTHS ist eine Anspielung auf seine 2012 erschienene Platte 18 MONTHS, die gleich mehrere Calvin-Harris-Klassiker beinhaltet. So waren unter anderem Hits wie „We Found Love“ featuring Rihanna, „Sweet Nothing“ featuring Florence Welch und „Feel So Close“ auf der Tracklist vertreten.

Diese Hommage sorgte bei vielen Fans bereits für die Spekulation, dass es sich bei 96 MONTHS um eine Compilation handeln könnte, womit sie schlussendlich auch recht behielten. Die LP ist eine Zusammenstellung aller Hits des 40-Jährigen und reicht bis ins Jahr 2018 zurück. Das 17-Track-Album enthält nostalgische Tracks wie „One Kiss“ mit Dua Lipa (2018), „This Is What You Came For“ mit Rihanna (2016) und „How Deep Is Your Love“ mit Disciples (2015). Allerdings sind auch neuere Stücke des Produzenten vertreten, wie „Miracle“ aus dem Jahr 2023 und „Free“ aus dem Jahr 2024. Beide Lieder entstanden mit der Grammy-prämierten, britischen Sängerin Ellie Goulding.

Hier die vollständige Tracklist:

„Free“ ft. Ellie Goulding „How Deep Is Your Love“ ft. Disciples „This Is What You Came For“ ft. Rihanna „My Way“ „One Kiss“ ft. Dua Lipa „Promises“ ft. Sam Smith „Giant“ ft. Rag’n’Bone Man „I’m Not Alone“ (2019 Edit) „Miracle“ ft. Ellie Goulding „Desire“ ft. Sam Smith „I Can’t Wait (Hypnogogic)“ „Lovers In A Past Life“ ft. Rag’n’Bone Man „Nuh Ready Nuh Ready“ ft. PartyNextDoor „Body Moving“ ft. Eliza Rose „Live Without Your Love“ ft. Steve Lacy „Lonely“ ft. Riva Starr „By Your Side“ ft. Tom Grennan

Zuletzt veröffentlichte Calvin Harris 2022 den zweiten Teil seiner FUNK WAV BOUNCES-Serie. Auch auf diesem Werk befanden sich zahlreiche bekannte Namen wie unter anderem Dua Lipa, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Pharrell Williams, Snoop Dogg und Jorja Smith. Allerdings könnte 2024 erneut ein Werk des Produzenten erscheinen, denn Harris kündigte bereits an, dass neue Musik folgen würde, darunter auch eine noch unbestätigte Zusammenarbeit mit Miley Cyrus. Ob es sich hierbei um ein größeres Projekt handelt und wann man mit der neuen Musik rechnen kann, ist allerdings bislang noch unklar.