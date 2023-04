Empörte Cardi B äußert sich zu Dalai-Lama-Video und der „Lutsch meine Zunge“-Affäre

In den sozialen Medien ging unlängst ein Video viral, auf dem der Dalai Lama zu sehen ist, wie er einen Jungen auf den Mund küsst. Im Anschluss fordert er den Achtjährigen auf, an seiner Zunge zu lutschen. Nun nahm Rapperin Cardi B Stellung dazu.

Belcalis Marlenis Almanzar, wie Cardi B mit bürgerlichem Namen heißt, fand deutliche Worte zum Dalai-Lama-Video: „Diese Welt ist voller Räuber (im englischsprachigen Original werden Menschen, die Minderjährigen nachstellen, als „Predators“ bezeichnet, Anm.). Sie jagen die Unschuldigen. Jene, die am unwissendsten sind, unsere Kinder“, schrieb die 30-jährige auf Twitter. „Diese Räuber könnten unsere Nachbarn, unsere Lehrer, sogar Menschen mit Geld und Macht und unsere Kirchen sein.“, fuhr sie fort. Cardi B riet allen Eltern ständig mit ihren Kindern über „Grenzen und alles, was sie anderen Menschen nicht erlauben sollten, mit ihnen zu machen“, zu reden.

This world is full of predators. They prey on the innocent. The ones who are most unknowing, our children. Predators could be our neighbors, our school teachers, even people wit money ,power & our churches. Constantly talk with your kids about boundaries and what they shouldn’t…

