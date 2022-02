Caribou: „Suddenly“-Tour findet im Frühjahr 2022 statt

Die ursprünglich für Frühjahr 2020 geplante „Suddenly“-Tour von Caribou kann – wahrscheinlich – endlich stattfinden.

Caribous Europa-Tour soll schon am 7. März mit einem Konzert in Berlin starten. Daneben will Caribou in Deutschland noch in München, Köln und Hamburg auftreten. Begleitet wird Dan Snaith, so Caribous bürgerlicher Name, auf seiner Tour von Sofia Kourtesis, die bei allen Konzerten den als Support auftreten wird. Tickets und weitere Infos zur Tour gibt es hier.

„Suddenly“-Tourdates von Caribou: 07.03.22 – Berlin – Columbiahalle

08.03.22 – Prag (CZ) – Forum Karlin

09.03.22 – Wien (AT) – Gasometer

10.03.22 – München – Tonhalle (Neue Venue)

11.03.22 – Ljubljana (SL) – Kino Siska

12.03.22 – Zagreb (HRV) – Lauba

13.03.22 – Zürich (CH) – Kaufleuten

15.03.22 – Köln – Carlswerk Victoria

16.03.22 – Reims (FR) – Cartonnerie

17.03.22 – Utrecht (NL) – TivoliVredenburg

18.03.22 – Lille (FR) – Aeronef

19.03.22 – Nijmegen (NL) – Doornroosje

20.03.22 – Hamburg – Uebel & Gefaehrlich (Sold Out)

10.08.22 – Vilnius (LT) – Botanical Garden

22.08.22 – Bergen (NOR) – USF Verftet

01.09.22 – Paris (FR) – L’Olympia

