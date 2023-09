CCOSMO veröffentlicht „Pfeil“: So authentisch kann Deutschpop sein

CCOSMO hat am 08.09. seine neue Single „Pfeil“ veröffentlicht – ein Segen für die deutsche Popkultur.

CCOSMO ist Popsänger — und widerspricht dem gängigen Klischee des „deutschen Pop-Interpreten“. Der 26-jährige Wahlberliner hat sich kein Image zusammenschreiben lassen, verkauft sich nicht als Influencer in den sozialen Medien und hat auch keine Talentshow gewonnen. Mit seiner neuen Single „Pfeil“ veröffentlicht der aus Osnabrück stammende Singer-Songwriter nun einen neuen authentischen Song, der aus der Masse an wöchentlichen Releases heraussticht.

Das Video zu „Pfeil“ hier sehen:

Der Track ist eine bittersüße Reflexion über das Dilemma, mit jemandem zusammen zu sein, während die Wunden der vorherigen Beziehung eigentlich noch nicht verheilt sind. Thematisch setzt CCOSMO damit an die im Mai 2023 erschienene EP NÄHE/DISTANZ an, die bereits mehr als sieben Millionen Streams vorweisen kann.

CCOSMO: Mit Do-it-yourself-Mentalität nach oben

CCOSMO war erst Producer, arbeitete später als Cutter sowie als Texter. Seine Beziehung zur Musik wuchs schon in jungen Jahren, denn sein Großvater betreibt einen Plattenladen in der Innenstadt von Osnabrück und versorgte ihn bereits damals regelmäßig mit neuer Musik. Sein begonnenes Lehramtsstudium brach CCOSMO ab und er verdiente sein Geld fortan als Pizzabäcker – so finanzierte er auch seine Leidenschaft für die Kunst. Ende 2020 lud er zwischen zwei Schichten im Pizzaladen seinen ersten Song „Late Night Tears und Vodka“ (eine Co-Produktion mit Burt Cash) bei Spotify hoch. Im Februar 2021 folgte die zweite Single „Lost in Dir“ – nun wurden auch Major-Labels auf CCOSMO aufmerksam, doch der blockte erst mal ab. Im Januar 2022 gab der Song „Treibsand“ seiner Karriere dann aber einen so kräftigen Schub, dass er seinen ersten Plattenvertrag bei Warner Music unterschrieb.

Schwelgende Pop-Melodien mit smarten Texten, wie sie auch aus seinem Tagebuch stammen könnten, sind heute die Stärke von CCOSMO. Und auch in „Pfeil“ beschreibt er eindringlich, wie eine neue Beziehung oft der Versuch ist, über eine Trennung hinwegzukommen: „Sie ist der Sonnenstrahl nach dem Regen, das erste Licht nach all der Leere“. Doch eine Frage steht immer im Raum: „Warum reicht das denn nicht aus?“ – zu Gitarre, Klavier und analogen Drums offenbart sich die innere Zerrissenheit. Guter Pop auf Deutsch, das schließt sich also keineswegs aus, wie CCOSMO mit „Pfeil“ einmal mehr mit sympathischer Coolness und minimalistischer Produktion beweist.

