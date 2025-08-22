Nach fünf Jahren: Deftones veröffentlichen neues Album PRIVATE MUSIC

Für immer Punk: Alle Alben von Nina Hagen im ME-Ranking

Fünf Jahre nach OHMS veröffentlichen die Deftones ihr zehntes Studioalbum PRIVATE MUSIC.

Die Singles „My Mind Is a Mountain” und „Milk of the Madonna” vermittelten schon einen ersten Eindruck vom neuen Album der Deftones, das PRIVATE MUSIC heißt. Sie vereinen Chino Morenos charakteristischen Gesang mit den typisch kraftvollen und atmosphärischen Riffs, die den Sound der Deftones ausmachen. Seit Freitag (22.08.) kann man das gesamte Album der Alternative-Metal-Helden hören.

PRIVATE MUSIC von Deftones: Listening-Partys vor dem Release

Um die lang ersehnte Veröffentlichung ihrer neuen Musik einzuleiten, veranstalteten die Deftones exklusive Listening-Partys bei fast vollständiger Dunkelheit. Fans aus Berlin, London, New York, Los Angeles oder Paris konnten PRIVATE MUSIC dadurch in einem intensiven, fast meditativen Setting erstmals erleben. Das Konzept zielte darauf ab, die Musik in den Vordergrund zu stellen und Ablenkungen komplett auszuschalten.

PRIVATE MUSIC erscheint als ein Werk, das wie ein Soundtrack zu einer inneren Reise gehört werden kann. Dabei gelingt es den Deftones, sowohl die Schwere als auch die Zerbrechlichkeit des Daseins einzufangen. Mit PRIVATE MUSIC beweist die Band, warum sie zu den prägenden Kräften im Alternative-Metal gehören und ihre Fans auch nach über drei Jahrzehnten weiterhin überraschen können.

Tourauftakt und Festival-Saison

Parallel zum Deftones-Album-Release startet heute die Nordamerika-Tour der aus Sacramento stammenden Band in Vancouver. In Deutschland spielte die Band beim Hurricane und Southside Festival. Die Tour endet am 17. September in Kansas City, Missouri.

Phantogram und IDLES werden sich als Support-Acts abwechseln, zudem unterstützt sie die Band The Barbarians of California. Das eigene Dia-De-Los-Deftones-Festival findet am 1. November in San Diego statt.