Nach fünf Jahren: Deftones veröffentlichen neues Album PRIVATE MUSIC

von 
Deftones

Deftones  |  Chino Moreno

Foto: FilmMagic. Josh Brasted. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Fünf Jahre nach OHMS veröffentlichen die Deftones ihr zehntes Studioalbum PRIVATE MUSIC.

Die Singles „My Mind Is a Mountain” und „Milk of the Madonna” vermittelten schon einen ersten Eindruck vom neuen Album der Deftones, das PRIVATE MUSIC heißt. Sie vereinen Chino Morenos charakteristischen Gesang mit den typisch kraftvollen und atmosphärischen Riffs, die den Sound der Deftones ausmachen. Seit Freitag (22.08.) kann man das gesamte Album der Alternative-Metal-Helden hören.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

PRIVATE MUSIC von Deftones: Listening-Partys vor dem Release

Um die lang ersehnte Veröffentlichung ihrer neuen Musik einzuleiten, veranstalteten die Deftones exklusive Listening-Partys bei fast vollständiger Dunkelheit. Fans aus Berlin, London, New York, Los Angeles oder Paris konnten PRIVATE MUSIC dadurch in einem intensiven, fast meditativen Setting erstmals erleben. Das Konzept zielte darauf ab, die Musik in den Vordergrund zu stellen und Ablenkungen komplett auszuschalten.

Madonna verkündet Re-Release von BEDTIME STORIES
Sonntag beim Southside 2025: Die besten Bilder mit Sam Fender & Deftones
Metallica: Spielen sie die Halbzeitshow des Super Bowl 2026?

PRIVATE MUSIC erscheint als ein Werk, das wie ein Soundtrack zu einer inneren Reise gehört werden kann. Dabei gelingt es den Deftones, sowohl die Schwere als auch die Zerbrechlichkeit des Daseins einzufangen. Mit PRIVATE MUSIC beweist die Band, warum sie zu den prägenden Kräften im Alternative-Metal gehören und ihre Fans auch nach über drei Jahrzehnten weiterhin überraschen können.

Amazon

Tourauftakt und Festival-Saison

Parallel zum Deftones-Album-Release startet heute die Nordamerika-Tour der aus Sacramento stammenden Band in Vancouver. In Deutschland spielte die Band beim Hurricane und Southside Festival. Die Tour endet am 17. September in Kansas City, Missouri.

private music
private music Für € 17,99 bei Amazon kaufen

Phantogram und IDLES werden sich als Support-Acts abwechseln, zudem unterstützt sie die Band The Barbarians of California. Das eigene Dia-De-Los-Deftones-Festival findet  am 1. November in San Diego statt.

Themen aus dem Artikel:

Deftones Album Release private music
Artikel Teilen