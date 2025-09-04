The Last Dinner Party: Drei Deutschlandkonzerte im Februar 2026

Ed Sheeran kündigt ein neues Album an – Konzert in München im Dezember 2025

Am 17. Oktober erscheint FROM THE PYRE, die 2. LP von The Last Dinner Party. 2026 spielen sie 3 Deutschland-Gigs

Rund anderthalb Jahre nach ihrem Debüt PRELUDE TO ECSTASY werden The Last Dinner Party im Oktober ihr zweites Album herausbringen. Grund genug die neuen Songs auch live und vor Publikum zu bringen. Die britische Band wird im Frühling drei Mal in Deutschland zu sehen sein.

The Last Dinner Party live in Deutschland: Konzerttermine im Überblick:

16.02.2026 – München, Zenith

22.02.2026 – Berlin, UFO im Velodrom

23.02.2026 – Köln, Palladium

Das sind The Last Dinner Party

2021 gründete sich die Gruppe um Abigail Morris, Lizzie Mayland, Emily Roberts, Georgia Davies und Aurora Nishevci. Nur zwei Jahre später landete ihre Single „Nothing Matters“ in den UK-Charts, ihre darauffolgende LP PRELUDE TO ECSTASY wurde das am besten verkaufte Debütalbum seit COMMUNION von Years & Years in Großbritannien.

Ihr zweites Album FROM THE PYRE erscheint am 17. Oktober. Es stellt eine Sammlung von Geschichten dar, die durch den Mythos der Prärie miteinander verbunden sind. So heißt es in einem offiziellen Statement der Band: „Ghosting wird zu einem Western-Tanz mit einem Mörder, und Herzschmerz lacht der Apokalypse ins Gesicht.“ Während PRELUDE TO ECSTASY ungemütliche Themen, wie strukturelle Ungleichheit und Female Rage, symbolisch am opulent gedeckten Tisch verhandelt werden, soll ihr neues Album etwas rauer sein — oder, wie die Band es selbst laut Pressemitteilung beschreibt: „metatextuell und frech“.

The Last Dinner Party verbindet Indie-Rock, Glam-Rock und barocke Elemente zu einem Klang, der sich durch fast orchestralen Gesang und theatralische Energie auszeichnet. Ihre Auftritte sind ebenso pompös wie ihr Auftreten, und ihre Texte verbinden Popfeminismus mit süffisanter, selbstgerechter Wut. Irgendwo zwischen Ethel Cain und David Bowie schaffen sie musikalische Räume jenseits traditioneller Pop- oder Rockstereotype. Besonders in der jungen, vor allem aber in der queeren Szene, finden The Last Dinner Party viel Anklang.

Tickets und Pre-Sale

Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 12. September ,um 10:00 Uhr hier – viel Erfolg. Das Album FROM THE PYRE kann man im offiziellen Store der Band vorbestellen, dazu erhält man einen Zugang zu einer gesonderten Pre-Sale-Aktion. Zudem wird es einen Artist-Pre-Sale am 10. September ab 10:00 Uhr geben, sowie einen Spotify-Pre-Sale am 11. September ab 10:00 Uhr.

Zunächst spielen The Last Dinner Party in Großbritannien, bis sie im Neujahr über Australien nach Europa kommen. Im Februar 2026 spielen sie dann eben die drei Shows in Deutschland. Tickets sind über diesen Link erhältlich.

Was es jetzt schon Neues zu hören und sehen gibt von The Last Dinner Party

Feenfiguren, der wilde Westen, Spiel mit den Geschlechtern: Ihre neue Single „This Is The Killer Speaking“ bietet einen Vorgeschmack auf den anstehenden Release der britischen Glam-Rock-Band.