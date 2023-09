Lil Tjay kommt im Rahmen seiner „Beat The Odds“-Tour im November nach Düsseldorf, Frankfurt und Wien.

Im Juli veröffentlichte Lil Tjay sein zweites Studioalbum 222 und kündigte anschließend seine Welttournee an. Nachdem für Nordamerika, Australien und Neuseeland bereits Termine geplant wurden, wird nun für Europa nachgeliefert. Der Rapper aus der Bronx meldet nun Live-Stopps in Düsseldorf, Frankfurt und Wien für Mitte November 2023 an.

Der 22-jährige New Yorker bekam für sein 2019er Debütalbum TRUE 2 MYSELF viel Zuspruch. Seine Single „Calling My Phone“ (feat. 6LACK) schaffte es sogar auf Platz drei der US-Billboard Hot 100 Charts.

Für seine erste Platte erhielt Lil Tjay auch gleich mehrfache Platinauszeichnungen. Im Juli 2023 folgte dann sein zweites Werk 222 – mit Gastbeiträgen von unter anderem Polo G und Summer Walker. Dieses wird der US-Rapper ab November auch in Düsseldorf, Frankfurt und in Wien während seiner „Beat The Odds“-Tour performen.

Die Tourdaten von Lil Tjay im Überblick:

14.11.2023 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall

15.11.2023 Frankfurt – Jahrhunderthalle

16.11.2023 Wien – Gasometer

Der allgemeine Vorverkaufsstart ist am Freitag, 8. September, ab 10.00 Uhr. Hier gibt es Tickets und mehr Infos.