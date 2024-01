Das Schlechteste der Filmwelt: Die Nominierungen der Goldene Himbeere

Der schlechteste Film, die schlechteste Regie und Co: Am 09. März werden die Razzie Awards verliehen.

Jährlich kürt die Jury der „Goldenen Himbeere“ (auf Englich: „Razzie Awards“) Hollywoods Fehltritte des vergangenen Jahres. Vom schlechtesten Film über die schlechtesten Darsteller bis zur schlechtesten Regie wird dabei das Negativ-Äquivalent zu den Academy Awards zelebriert. Die Nominierungen sind, traditionell einen Tag vor den der Oscars, am Montag (22. Januar) bekanntgegeben worden.

„Nach den Streiks, den Anzeichen einer weltweiten Plage und einer allgemeinen Agoraphobie ist der Niedergang des Kinos nicht mehr zu übersehen“, so die Organisatoren bei der Bekanntgabe der Preis-Anwärter:innen. „Zum Glück haben ein Puppen- und ein Bombenfilm die Industrie wieder in Schwung gebracht, die immer noch eine Spur von Pooh hinterlassen hat, die die Razzies aufgreifen können!“

Sieben Nennungen für „The Expendables 4“

Besonders mit „The Expendables 4“ rechnen die Wähler:innen des „Preises“, die Geld dafür bezahlen, abzustimmen, dieses Jahr ab. Mit sieben Nominierungen – darunter welche für Sylvester Stallone und Megan Fox – gibt es so viele Nennungen wie für keinen anderen Titel. Jeweils fünf Mal nominiert sind die Horrorfilme „Der Exorzist – Bekenntnis“ sowie „Winnie the Pooh: Blood and Honey“. Gleich dahinter reihen sich zwei Comic-Adaptionen von DC und Marvel. Sowohl für „Shazam! 2 – Fury Of The Gods“, als auch für „Ant-Man And The Wasp: Quantumania“ gibt es je vier Nennungen.

Wie immer finden sich auch zahlreiche prominente Namen unter den Razzie-Kandidat:innen – Jason Statham, Jennifer Lopez, Salma Hayek, Helen Mirren, Russell Crowe, Vin Diesel, Bill Murray und Mel Gibson gehören zu den Nominierten der Razzie Awards.

Alle Nominierungen für die „Goldene Himbeere“ im Überblick:

Schlechtester Film

„The Exorzist – Bekenntnis“

„The Expendables 4“

„Meg 2: Die Tiefe“

„Shazam! Fury of the Gods“

„Winnie the Pooh: Blood and Honey“

Schlechtester Schauspieler

Russell Crowe / „The Pope’s Exorcist“

Vin Diesel / „Fast & Furious 10“

Chris Evans / „Ghosted“

Jason Statham / „Meg 2: Die Tiefe“

Jon Voight / „Mercy“

Schlechteste Schauspielerin

Ana de Armas / „Ghosted“

Megan Fox / „Johnny & Clyde“

Salma Hayek / „Magic Mike: The Last Dance“

Jennifer Lopez / „The Mother“

Dame Helen Mirren / „Shazam! Fury of the Gods“

Schlechteste Nebendarstellerin

Kim Cattrall / „Und dann kam Dad“

Megan Fox / „The Expendables 4“

Bai Ling / „Johnny & Clyde“

Lucy Liu / „Shazam! Fury of the Gods“

Mary Stuart Masterson / „Five Nights at Freddy’s“

Schlechtester Nebendarsteller

Michael Douglas / „Ant Man & The Wasp: Quantumania“

Mel Gibson / „Confidential Informant“

Bill Murray / „Ant Man & The Wasp: Quantumania“

Franco Nero / „The Pope’s Exorcist“

Sylvester Stallone / „The Expendables 4“

Schlechteste Filmpaarung

zwei beliebige „gnadenlose Söldner“ /„ The Expendables 4“

zwei beliebige geldgierige Investoren, die zur Finanzierung der 400-Millionen-US-Dollar-teuren Remake-Rechte von „Der Exorzist“ beigetragen haben

Ana de Armas & Chris Evans (ohne Leinwandchemie) / „Ghosted“

Salma Hayek & Channing Tatum / „Magic Mike: The Last Dance“

Winnie Puuh & Ferkel als blutrünstige Slasher-Killer – „Winnie the Pooh: Blood and Honey“

Schlechteste Neuverfilmung oder billigster Abklatsch

„Ant Man & The Wasp: Quantumania“

„Der Exorzist – Bekenntnis“

„The Expendables 4“

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“

„Winnie the Pooh: Blood and Honey“

Schlechteste Regie

Rhys Frake-Waterfield / „Winnie the Pooh: Blood and Honey“

David Gordon Green / „Der Exorzist – Bekenntnis“

Peyton Reed / „Ant Man & the Wasp: Quantumania“

Scott Waugh / „The Expendables 4“

Ben Wheatley / „Meg 2: Die Tiefe“

Schlechtestes Drehbuch

„The Exorcist – Bekenntnis“

„The Expendables 4“

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“

„Shazam! Fury of the Gods“

„Winnie the Pooh: Blood & Honey“

Verliehen wird der Negativ-Preis am Vorabend der Oscar-Verleihung, also am 9. März.