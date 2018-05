Dave Grohl und seine Tochter covern Adeles „When We Were Young“

Am Samstag trat Dave Grohl ausnahmsweise mal nicht mit den Foo Fighters in irgendeinem Stadion dieser Welt auf, sondern als Solo-Headliner bei einem Benefizkonzert des UCSF Benioff Children’s Hospital in San Francisco. Songs seiner Band spielte er dort trotzdem, Unterstützung erhielt Grohl zudem aus der eigenen Familie: Seine zwölfjährige Tochter Violet coverte mit ihm Adeles „When We Were Young“, seine neunjährige Tochter Harper kam für den Foo-Fighters-Song „Sky Is a Neighborhood” und Queens „We Will Rock You” auf die Bühne.

Video: Dave und Violet Grohl covern Adeles „When We Were Young“

Video: Dave Grohl und seine Töchter Violet und Harper spielen „Sky Is A Neighborhood“

Auch interessant Dieses Paar heiratet, während die Foo Fighters „Everlong“ spielen Es war nicht das erste Mal, dass Grohls Töchter ihren Vater musikalisch begleiten: Während der vergangenen Foo-Fighters-Tour besuchten sie ihren Papa das ein oder andere Mal auf der Bühne; im Video zu „Sky Is a Neighborhood” spielen die Mädchen die Hauptrollen.

Neben ihrem Hamburg-Konzert am 10. Juni treten die Foo Fighters Anfang Juni auch beim deutschen Zwillingsfestival „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auf. Tickets für den Gig in der Hansestadt sind noch zum schmalen Kurs von 100 Euro erhältlich, unter anderem im Musikexpress-Ticketshop.

Am 15. September 2017 veröffentlichten die Foo Fighters ihr neuntes Studioalbum CONCRETE AND GOLD.