David Byrne teilt seine Weihnachtsplaylist – mit The Pogues & Phoebe Bridgers

Byrne hat eine Playlist für die Feiertage zusammengestellt. Auch dabei: 100 gecs. Hört hier rein.

David Byrne hat seine liebsten Weihnachtssongs offenbart. Mit dabei: The Pogues, Phoebe Bridgers, LCD Soundsystem, 100 gecs und viele mehr. Insgesamt besteht die Playlist, die er kuratiert hat, aus 19 Tracks und lädt zu einer Stunde musikalischem Weihnachtsfeeling ein.

Gleich am Anfang der Playlist gibt es einen Song von David Byrne selbst zu hören. „Fat Man’s Comin’“ wurde im vergangenen Jahr herausgebracht, wobei es sich hierbei aber seinen Angaben zufolge nicht direkt um ein Weihnachtslied handeln würde. Denn der Besuch des Weihnachtsmannes, über den er in dem Stück singt, entwickelte sich seiner Meinung nach „eher zu einem weltlichen Konsummoment, als zu einer religiösen oder spirituellen Angelegenheit“, erklärte er 2022 zum Release des Tracks.

Auch das Stück „Fairytale of New York“ der irischen Gruppe The Pogues darf auf Byrnes Playlist nicht fehlen. Byrne schätzte die Band und deren Sänger, Shane MacGowan, der am 30. November verstarb, sehr.

David Byrnes Weihnachtsplaylist im Stream: