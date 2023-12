Shane MacGowan: So emotional war die Beerdigung des Pogues-Frontmanns

Nick Cave sang, Johnny Depp war anwesend – und bei „Fairytale of New York“ tanzte die Trauergemeinde

Acht Tage nach dem Tod von Shane MacGowan wurde der legendäre irische Musiker am 8. Dezember 2023 in der Mary’s of the Rosary Church im irischen Nenagh, Co Tipperary verabschiedet.Die Gästeliste der Beerdigung war hochkarätig: Neben dem irischen Präsidenten Michael D Higgins waren auch Johnny Depp, Nick Cave, Bob Geldof, U2-Frontmann Bono, Imelda May sowie Glen Hansard sowie etliche andere Prominente anwesend.

Bevor es mit der Trauerfeier losging, versammelten laut „Irish Times“ am Vormittag mehrere tausend Menschen zu einer Trauerprozession und zogen durch die Straßen der irischen Hauptstadt Dublin. Anschließend wurden MacGowans sterbliche Überreste nach Tipperary gebracht, wo er seine letzte Ruhe fand.

Grandioser Abschied von MacGowan mit „Fairytale of New York“

Cave performte den The-Pogues-Klassiker „A Rainy Night in Soho“, Glen Hansard übernahm gemeinsam mit Lisa O’Neill „Fairytale Of New York“ – unterstützt von einem irischen Musikerensemble aus Bouzouki, Banjo, Flöte und Akkordeon. Wie in einem Videomitschnitt von RTÈ News zu sehen war, war die Stimmung ausgelassen, gegen Ende des Songs standen einige Kirchenbesucher von den Bänken auf und begannen in der Kirche zu tanzen. Auch weitere Songs aus der Feder MacGowans sollen zu hören gewesen sein.

Hier gibt es die emotionale Version des Weihnachtsklassikers zu sehen und hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Den Auftritt von Nick Cave könnt ihr hier sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

MacGowans Schwester Siobhán hielt eine Rede, in der sie auf die gemeinsame Kindheit und MacGowans Liebe zur Poesie und zu Irland einging. Auch MacGowans Witwe Victoria Mary Clarke hielt eine Rede. „Sein physischer Körper hat eine sehr lange Zeit überdauert, wenn man bedenkt, was er ihm angetan hat“, wird sie von der „Irish Times“ zitiert. Und weiter: „Musik konnte uns an Orte bringen, die so himmlisch waren, dass sie wie Gott war. Ich glaube, Musik war in gewisser Weise wie Gott für Shane.“

Auch eine kleine Anekdote über MacGowan und seinen Freund Johnny Depp hatte sie parat: „Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich das sage, Johnny, aber als Johnny ein Gerichtsverfahren hatte, in das seine Ex-Frau Amber [Heard] verwickelt war, hatte Shane ein langes Gespräch mit dir, nicht wahr, und er drängte dich, Amber zu vergeben. Er dachte einfach, dass es das Beste wäre. Und ich bin mir sicher, dass du das inzwischen getan hast, oder? Natürlich hast du das“, so Clarke. Die Beerdigung soll rund drei Stunden gedauert haben.