Deftones kündigen neues Album PRIVATE MUSIC an

Nach mehr als fünf Jahren ist es soweit: Deftones kündigen ein neues Album an. PRIVATE MUSIC erscheint am 22. August 2025 via Reprise/Warner Records. Die neue Single „my mind is a mountain“ ist ab sofort überall zu hören.

Zusammenarbeit mit altem Bekannten

Anfang Juli 2025 spielte die Band ein großes Headliner-Konzert in London, bei dem sie bereits andeuteten, dass sich Fans bald auf neue Musik freuen dürfen. Das Album PRIVATE MUSIC entstand in Zusammenarbeit mit Nick Raskulinecz, der unter anderem mit Alice In Chains und den Foo Fighters produziert hat. Auch an den Deftones-Alben DIAMOND EYES und KOI NO YOKAN war der Produzent bereits beteiligt. Aufgenommen wurde die neue Platte unter anderem in Malibu und Joshua Tree (Kalifornien) sowie in Nashville, Tennessee.

Fans warteten bereits sehnsüchtig

In den vergangenen zwei Jahren ließen Frontmann Chino Moreno und seine Bandkollegen immer wieder anklingen, dass sie an einem neuen Album arbeiten. Die letzte LP erschien 2020 unter dem Titel OHMS.

Bereits im September 2023 deuteten sie ein neues Studioalbum an und stellten eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2024 in Aussicht. Diese kam letztlich jedoch nicht zustande.

Im Frühjahr 2025 meldete sich die Band mit einem weiteren Update:

„[Wir] haben Musik für ein ganzes Album aufgenommen“, so Moreno. „Und im Moment liegt es an mir, die Vocals fertigzustellen… Wir haben es nicht eilig. Es soll großartig werden – das ist das Wichtigste. Aber es kommt, und ja – es ist wirklich gut.“

Neue Single und Tracklist

Die erste Single-Auskopplung der Platte ist mit „my mind is a mountain“ ab sofort verfügbar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Tracklist von PRIVATE MUSIC umfasst elf Songs: