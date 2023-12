„Deutschland sucht den Superstar“: Loredana wird neue DSDS-Jurorin

Die Deutschrapperin Loredana wird Jurorin in der 21. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“.

Die „DSDS“-Jury ist jetzt endlich vollständig. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account verkündet die TV-Sendung, dass die Deutschrapperin Loredana in der kommenden Staffel mit von der Partie sein wird. Die Schweizerin wird zusammen mit Beatrice Egli, Dieter Bohlen und Pietro Lombardi an dem Juroren-Tisch Platz nehmen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich habe der Musik sehr viel zu verdanken“

Auf der zweiten Slide des Instagram-Posts erzählt die Künstlerin, dass sie sich für die Staffel vorgenommen habe „immer authentisch zu bleiben“. In einem „Bild“-Interview fügte sie hinzu, dass sie talentierten Neu-Musiker:innen jetzt die Chance geben will, sich zu zeigen. „Ich habe der Musik sehr viel zu verdanken. Vor allem habe ich durch sie gelernt, dass man alles erreichen kann, wenn man an sich glaubt und hart an sich arbeitet. ‚DSDS‘ ist für talentierte Künstler:innen der perfekte Einstieg, um eine Musikkarriere zu starten.“

Ehemaliger Gewinner und Kollege Pietro Lombardi heißt die Rapperin in der Castingshow herzlich willkommen. Er kenne Beatrice Egli und Loredana „schon sehr lange persönlich“ und freue sich sehr darüber, dass die beiden Teil der neuen Jury werden. Pop-Titan Dieter Bohlen machte zu dieser Ankündigung klar, dass Loredana durch ihren Rap-Hintergrund „die Sachen auch ganz anders beurteilen“ könne.