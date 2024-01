Marsimoto kündigt letztes Album an und veröffentlicht neuen Song

Marsimoto aka Marteria gab am 18. Januar bekannt, dass sein letztes Album KEINE INTELLIGENZ am 20.04.2024 erscheinen wird. Nach 17 Jahren und 6 Studioalben wird die Platte dann das Ende des außerirdischen Alter Egos sein. Vor einem Monat gab der Rapper bereits überraschend die Termine seiner Abschiedstournee bekannt, was Fans neue Musik erwarten ließ.

Mit „Heile Welt“ in die Postapokalypse

Heute (19. Januar) veröffentlichte Marsimoto die Auftakt-Single „Heile Welt“ mit einem Short-Film dazu. Der Track ist eine Preview auf sein postapokalyptisches Werk, wie es auf der Marsimoto-Platte geschrieben steht. Letzte Woche gab es zudem die erste Vorab-Single „Gaga“.

Hier zum Short-Film von „Heile Welt“: