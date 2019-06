Die Ärzte live – So war es in Brüssel:

Heute also Konzert Nummer 10 in 15 Tagen. Tourabschluss mit 1900 Leuten im Ancienne Belgique in Brüssel. Das Konzert begann diesmal mit 19:30 Uhr recht früh, aber um 22:30 Uhr musste Schluss sein. Die Band spielte dann allerdings auch die 3 Stunden durch. Somit wurde es eines der längsten Konzerte dieser Tour. Die Stimmung sowohl bei der Band als auch im Publikum war unfassbar. Alle hatten Bock auf diese Show. Es wurde laut gesungen, gelacht und geschrien. Dieser Abend wird allen noch lange im Gedächtnis bleiben.

Setlist in Brüssel: Das spielten Die Ärzte

Die Setlist gestaltete sich zu Beginn genauso wie der Rest der Shows. („Rückkehr“, „Bravopunks“ und „Wie es geht“). Auch „BSL“ wurde wieder gespielt. „Lady“ hat sich nun wieder vor „1/2 Lovesong“ etabliert. Die erste Überraschung des Abends kam direkt nach „Der Graf“, denn die Band stimmte passend zum vorherigen Song „Monsterparty“ an. Spontan, ungeprobt und relativ textsicher.

Die zweite Überraschung gab es im Anschluss an „Angeber“, denn hier spielte die Band zunächst „Wie am ersten Tag“ nur an. Nachdem sie es dann aber abgebrochen haben, sang das Publikum den Text einfach weiter und die Band stieg wieder ein. Somit gab es gleich zwei neue, noch nicht gespielte Songs bei dieser Tour an diesem Abend. Nachdem Rod „Westerland“ mit „Sing meinen Song“ angekündigt hat, übernahmen wieder die Fans beim ersten Teil des Liedes den Gesang, bis die Band in der zweiten Strophe mit einsetzte. „Rettet die Wale“ gab es heute im Zugabenblock und „Dauerwelle vs. Minipli“ beendete – wie auf der kompletten „Miles & More“-Tour üblich – das Konzert.

Das gefiel

Bei „(Ich ess) Blumen““ bekam jeder der drei eine Blume auf die Bühne geworfen.

Toll war auch, dass sie bei der Verabschiedung diesmal alle drei gleichzeitig „Remember, I love you!“ sagten. Dies ist ja der sonst übliche Abschlusssatz von Rod.

Bester Moment

An großartigen Abenden einen besten Moment zu nennen, ist immer schwierig. Hier gab es trotzdem einen: als Bela rein hypothetisch gefragt hat, ob denn jemand kommen würde, wenn das Trio aus Berlin wieder auf Tour gehen würde. Denn darauf warten und hoffen schließlich alle. Und auch als er gleichzeitig theoretisch verraten hat, dass sie noch ein neues Album machen, jubelten alle erneut lautstark auf.

Weiterlesen: