10 Städte, 10 Länder, 15 Tage – willkommen auf der „Miles & More“-Tour der „besten Band der Welt“: Die Ärzte touren derzeit quer durch Europa – von Polen über Kroatien und Italien bis Belgien und England.

Weil die Warm-Up-Tour für die großen Sommer-Festival-Auftritte von Bela, Farin und Rod restlos ausverkauft ist, haben wir für Euch DÄ-Fan Nadine Spichal damit beauftragt, alle Daheimgebliebenen zumindest ein wenig an der „Miles & More“-Reise teilhaben zu lassen – und zwar in Form eines Tour-Tagebuchs.

Nadine versorgt Euch mit den wichtigsten Infos, den lustigsten Ansagen und den besten Momenten der einzelnen Konzertabende. Heute berichtet sie aus: Mailand, Italien.

Die Ärzte live: So war es in Mailand

Heute also das größte Konzert der Tour im Alcatraz in Mailand mit 3.000 Fans. Die ersten warteten bereits in den Morgenstunden am Einlass. Endlich schien auch mal die Sonne und so versorgte man sich untereinander mit Sonnencreme und Eis. Eine angenehme Stimmung, die sich auch beim Konzert widerspiegelte.

Das spielten die Ärzte

Diesmal gab es keine noch nicht gespielten Songs im Set. Besonderes Highlight für viele Anwesenden war wieder „Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas“. Das Singen bei „Westerland“ wurde erneut dem Publikum überlassen.

Das gefiel

Farin begrüßte heute alle ausführlich auf Italienisch, da diesmal viele einheimische Fans vor Ort waren. Klassiker der italienischen Musik wurden auch des Öfteren angestimmt (zum Beispiel „Volare“).

Besonders gut gefiel mir allerdings, dass die Ordner im Graben sich lachend zur Bühne umdrehen mussten, als die Drei das Al-Bano-&-Romina-Power-Cover „Felicità“ spielten. Auch die Security hatte sichtlich Spaß an dem Konzert.

Der nächste Tourstopp der „Miles & More“-Tour ist am Freitag, dem 24. Mai, Strasbourg, Frankreich.

Weiterlesen: