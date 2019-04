Die Ärzte kündigen letztes Album und große „Abschied“-Tournee an – und danach ihre tatsächliche Auflösung

Jetzt ist es (r)aus: Nach monatelangen Gerüchten und Spekulationen haben Die Ärzte offiziell ihr neues Album angekündigt. Es wird, wie bereits vermutet, tatsächlich ABSCHIED heißen und soll im Sommer 2019 erscheinen.

In einer Pressemitteilung teilten Die Ärzte mit Verweis auf ihr Alter und ihre Karriere mit, dass ihr neuer Song „Abschied“ nicht nur auf die Menschheit, sondern eben doch auch auf sie selbst zu beziehen sei. In dem Lied, das Die Ärzte nach einem wochenlangen Buchstabenrätsel auf ihrer Homepage Bademeister.com sowie auf YouTube veröffentlichten, singt Farin Urlaub unter anderem die dramatischen Zeilen:

„Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen, doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand Dir Bescheid. Ich weiß es fällt Dir schwer das einzusehen, und traurig fragst Du mich: ‘Ist es denn wirklich schon so weit? Ich sage Dir, wir haben hell geleuchtet und vieles was wir taten hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern, Du musst jetzt stark sein, hier nimm meine Hand.“

Kooperation

Weitere Details wie Artwork, Tracklist, exaktes VÖ-Datum und so weiter sind noch nicht bekannt, dafür bereits die weiteren Pläne von Die Ärzte: Nachdem Bela, Farin und Rod dieses Jahr zwei exklusive Deutschland-Shows bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ spielen werden, gehen sie 2020 auf große Abschiedstournee. 33 Shows seien geplant und damit exakt so viele, wie Die Ärzte in Jahren bestanden hätten. Die Daten und Locations sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden, der Final-Hattrick steht aber schon fest: Ihre drei allerletzten Konzerte werden Die Ärzte in der Berliner Waldbühne spielen – und damit unweit ihrer Spandauer Herkunft und ebenda, wo sie im Sommer 2018 als Überraschungsgäste bei den Beatsteaks auftraten.

Die Ärzte live auf Tour 2020 – die bisherigen Termine:

22. August 2020 – Waldbühne, Berlin

23. August 2020 – Waldbühne. Berlin

24. August 2020 – Waldbühne, Berlin

Der Vorverkauf beginnt am 1. April um 15 Uhr auf ihrer Homepage bademeister.com.

In den vergangenen Wochen spannten Die Ärzte ihre Fans ordentlich auf die Folter: Seit dem 7. Februar lief auf ihrer Webseite ein Countdown samt achtstelligem Buchstabenrätsel. Nachdem als erster Buchstabe ein A inklusive bedeutungsschwangerem musikalischen Puzzleteil enthüllt wurde, fürchteten viele Beobachter das Lösungswort „Abschied“ – und eben jenen von Die Ärzte.

Als das Rätsel vor rund zwei Wochen gelöst wurde, waren die Fans keineswegs beruhigt. Obwohl das Lösungswort „Abstrakt“ herauskam, posteten Die Ärzte einen Song namens „Abschied“, damals ohne weiteren Kommentar.

Neue Musik wurde in der Vergangenheit immer wieder mal lose angedeutet, unter anderem im Interview mit dem Musikexpress. Ihr noch immer aktuelles Album AUCH erschien 2012. In den vergangenen Monaten meldeten sie sich nach sechs Jahren Pause immer konkreter zurück – mit exklusiven Festivalshows bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2019, der „Miles & More“-Europa-Klubtour, dem SEITENHIRSCH-Boxset, dessen Outtake-Album „THEY’VE GIVEN ME SCHROTT und eben jenem Countdown, zum Beispiel. Bela B hat gerade außerdem seinen Debütroman SCHARNOW veröffentlicht.