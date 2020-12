Die Fantastischen Vier: Ihre Weihnachtsshow findet dieses Jahr digital statt

Foto: Simone Fuchs. All rights reserved.

Trotz der Corona-Maßnahmen, die Live-Shows mit Publikum aktuell unmöglich machen, findet das Weihnachtevent der Fantastischen Vier statt. Und zwar digital.

Eigentlich hätten die Fantas ihre Weihnachtsshow, wie die Jahre zuvor, vor ausverkauftem Hause gespielt. Das grassierende Virus machte den Stuttgarter Rappern aber letztlich einen Strich durch die Rechnung. Jedoch wurde schnell eine Lösung gefunden. Die Show findet jetzt ohne Publikum als Streaming-Veranstaltung auf der Website von MagentaMusik 360 statt. Zu der Entscheidung erklärte Michi Beck: „Dieses Jahr hat jedem Einzelnen sehr viel abverlangt. Deshalb wollen wir auf unserer Weihnachtsshow trotzdem mit den Fans gemeinsam feiern, die wir 2020 leider kein einziges Mal live gesehen haben. Wir wollen gemeinsam die Sorgen für einen Abend vergessen.“

„Frohes Fest 2020 – Weihnachten von und mit Die Fantastischen Vier“ soll neben Live-Musik auch Interviews mit noch unbekannten Gästen und weitere Überraschungen bieten. Das Event wird am Sonntag, den 20. Dezember, im Programm von #DABEI von MagentaTV stattfinden und als kostenloser Stream auf der Website von MagentaMusik 360 zur Verfügung stehen.

Bereits am 12. Dezember traten die Fantastischen Vier zusammen mit anderen Künstler*innen im Rahmen des digitalen Charity-Festival #lauterwerden auf. Dort wurden Spenden in Höhe von 813.255 Euro für Crews in der Live-Veranstaltungsbranche gesammelt. Für den gemeinnützigen Verein Crew Nation e.V. kann weiterhin gespendet werden.

Das letzte Album der Fantastischen Vier CAPTAIN FANTASTIC erschien am 27. April 2018.