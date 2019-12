Das wird Dich auch interessieren





Die Zeiten, in denen Schauspieler lediglich auf der Kinoleinwand zu bestaunen waren, sind schon lange vorbei. Es gehört längst zum guten Ton, sich auf Sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook und Twitter eine treue Fanbase zu erarbeiten. Wo viele Fans früher ausschließlich mit der Kraft der eigenen Vorstellung Mythen um die Persönlichkeiten ihrer liebsten Schauspieler kreieren konnten, findet man heute mit wenigen Klicks den persönlichen Output der meisten Stars.

Wir haben für Euch die sieben Twitter-Profile von Schauspielern mit den meisten Followern rausgesucht (Stand: Dezember 2019).

Das sind die Schauspieler mit den meisten Twitter-Followern

Platz 7: Neil Patrick Harris (26,9 Millionen Follower)

Seit 1988 ist der in New Mexico geborene Schauspieler bereits vor der Kamera tätig. Seinen Durchbruch feierte er 1989 mit der Verkörperung der Hauptrolle in der Fernsehserie „Doogie Howser M.D.”.

Zwischen 2005 und 2014 erlangte er zudem größere Bekanntheit durch seine Rolle des Barney Stinson in „How I Met Your Mother”.

Seit Ende 2009 ist Neil Patrick Harris auf Twitter vertreten und macht dort in erster Linie Werbung für seine neuen Projekte und lenkt die Aufmerksamkeit seiner Follower auf soziale Organisationen.

Today is World AIDS Day. This year’s theme is “Communities make the difference”, and it’s so true. Get involved with those around you. Leave no one behind. #WorldAIDSDay2019 pic.twitter.com/bgNzkcOkkd — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) December 2, 2019

Platz 6: Emma Watson (29,2 Millionen Follower)

2001 feierte die britische Schauspielerin in der „Harry Potter“-Reihe ihren großen Durchbruch. Danach schaffte Emma Watson den Sprung vom Kinderstar zu einer festen Größe im internationalen Filmgeschäft.

Seit Mitte 2010 ist sie bereits auf Twitter unterwegs und liefert ihren Followern den klassischen Schauspieler-Content: Promo für ihre neuesten Filme, Danksagungen für Preise und Nominierungen und Hinweise auf soziale Spendenprojekte.

Platz 5: Akshay Kumar (32,9 Millionen Follower)

Der 1967 geborene indisch-kanadische Schauspieler gehört zu den bekanntesten Schauspielern der Bollywood-Szene. Aufgrund seiner Kampfsport-Affinität ist er auch als der „Bruce Lee von Indien” bekannt. Vor seiner aktiven Karriere als Schauspieler war er als Kellner in Bangkok beschäftigt.

Seit April 2009 versorgt er seine Follower auf Twitter regelmäßig mit den neuesten Updates rund um seine Person.

Platz 4: Kevin Hart (35,8 Millionen Follower)

Der US-amerikanische Schauspieler und Entertainer begann seine Karriere im Jahr 2000 als Comedian. Zwei Jahre später war er ebenfalls auf der Kinoleinwand zu sehen. Seine erste größere Rolle hatte er im dritten Teil der „Scary Movie”-Reihe.

Ende 2018 machte er Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er nicht die Verleihung der Oscars 2019 moderieren würde. Grund dafür waren ältere Tweets von ihm, in denen er sich über Homosexuelle lustig machte. Anfang September verunglückten Hart und zwei Freunde von ihm mit ihrem Auto, wobei der Schauspieler sich schwere Verletzungen am Rücken zuzog.

Seit Anfang 2009 ist er auf Twitter unterwegs und bespaßt dort in regelmäßigen Abständen seine treue Anhängerschaft.

You will not believe the stories that come out of @dennisrodman’s mouth! Drop everything (except your phone) and watch the full episode on @lolnetwork! #CABSeason3 #PoweredbyOldSpice Full Episode – https://t.co/cQ3N8GbAUi pic.twitter.com/XbdOdR92FE — Kevin Hart (@KevinHart4real) November 19, 2019

Platz 3: Salman Khan (38,5 Millionen Follower)

Die Bollywood-Szene ist in dieser Liste so stark vertreten wie kein anders Genre, da sie die Twitter-stärkste Community zu besitzen scheint. Auf Platz 3 findet sich ein weiterer Protagonist aus der Szene wieder. Salman Khan feierte 1988 sein schauspielerisches Debüt und ist seitdem in dutzenden Filmen vertreten und gewann bereits mehrere Preise.

Mitte 2010 reihte er sich in die Szene der auf Twitter aktiven Schauspieler ein und teilt seitdem dort Lebensweisheiten, Danksagungen, Eindrücke aus seinem Leben abseits der Kamera und Werbung für seine neuesten Filme mit seinen Fans.

Platz 2: Amitabh Bachchan (39,2 Millionen Follower)

Der indische Schauspieler gilt als einer der größten Stars der in Mumbai produzierten Hindi-Filme, die den meisten unter dem umgangssprachlichen Begriff des Bollywood bekannt sind. Der außerdem als Politiker und Geschäftsmann tätige Bachchan ist 1942 geboren und somit der Älteste in dieser Liste.

Seit Mitte 2010 ist der Schauspieler auf Twitter aktiv und nutzt dies als eine Art Tagebuch, in dem er Gedanken, Impressionen und Erinnerungen teilt und so viele tausende Kommentare, Likes und Reposts generiert.

T 3553 – Just 43 days left for the Year ‚two thousand nineteen‘ to end .. AND not till we are alive will we be saying ‚teen‘ again to announce a Year .. for a very long time .. !! pic.twitter.com/PpcrzsDVDt — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 18, 2019

Platz 1: Shah Rukh Khan (39,3 Millionen Follower)

Shah Rukh Khanh ist wohl das größte internationale Aushängeschild der indischen Filmindustrie. Er ist dort nicht nur als Schauspieler aktiv, sondern tritt auch oftmals als Produzent in Erscheinung.

Seit Anfang 2010 ist er auf dem sozialen Netzwerk äußerst aktiv und hat sich so eine treue Anhängerschaft generiert. Er nutzt die soziale Plattform vor allem, um Werbung für seine Werke zu machen, sich zu bedanken und persönliche Eindrücke zu teilen. Aufgrund dieses Outputs und seiner internationalen Berühmtheit entwickelte er sich innerhalb von neun Jahren zu dem meistgefolgten Schauspieler auf Twitter – weltweit.

Have decided to live by ‘New Rules’ and who better to learn them from but @DUALIPA herself!! What a charming and beautiful young lady….& her voice!! Wish her all my love for the concert tonight. Dua if you can, try the steps I taught u on stage. pic.twitter.com/myEmoTlMka — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 16, 2019

