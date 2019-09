Kevin Hart nach Autounfall mit schweren Rückenverletzungen im Krankenhaus

Amerikanischen Medienberichten zufolge ist der Komiker und Schauspieler Kevin Hart bei einem Autounfall schwer am Rücken verletzt worden und befindet sich momentan im Krankenhaus.

Hart soll am frühen Morgen des 01. Septembers 2019 als Beifahrer in einem Auto unterwegs gewesen sein. Der befreundete Fahrer soll im kalifornischen Malibu irgendwann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, sodass die Insassen damit eine Böschung hinabstürzten.

Dabei sollen sich sowohl Hart als auch der Fahrer des Wagens schwere Rückenverletzungen zugezogen haben. Eine dritte Mitfahrerin soll den Unfall relativ unverletzt überstanden haben. Der Schauspieler habe sich nach dem Unfall zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht, im Nachhinein aber doch vorsichtshalber ins Krankenhaus begeben.

Der Fahrer und die dritte Beifahrerin, bei der es sich um dessen Verlobte handeln soll, waren Berichten zufolge unter dem Dach des zerdrückten Autos eingeklemmt worden und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Auf Twitter kursiert ein Video, das die Unfallstelle zeigen soll.

