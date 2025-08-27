Donald Trump gratuliert Taylor Swift und Travis Kelce zur Verlobung

Clipse & Kendrick Lamar: Erste Live-Performance von „Chains & Whips“

Erst Hass, jetzt Lob: Trump gratuliert Taylor Swift und Travis Kelce zur Verlobung.

Popstar Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce haben am Dienstag, den 26. August ihre Verlobung bekannt gegeben. In einem Instagram-Post teilte das Paar Fotos aus einem Garten, inklusive von Nahaufnahmen ihres Verlobungsrings. Dazu schrieben sie scherzhaft: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“

Während die Neuigkeit viral ging, wurde auch US-Präsident Donald Trump während einer live übertragenen Kabinettssitzung auf das Paar angesprochen und überraschte mit ungewohnt freundlichen Worten. Hier mehr dazu.

Von „Ich hasse Taylor Swift“ zu Lobeshymnen des US-Präsidenten

Noch im vergangenen Jahr hatte Donald Trump seine Abneigung gegen die Sängerin offen zur Schau gestellt. Anlass war Swifts Unterstützung für Trumps damalige Kontrahentin, der Demokratin Kamala Harris im Wahlkampf 2024. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er damals in Großbuchstaben: „Ich hasse Taylor Swift!“

Bei einer Kabinettssitzung am Dienstag, den 26. August, klang er plötzlich viel versöhnlicher. Wie auch die „Berliner Zeitung“ berichtet, sagte er, auf die Verlobung angesprochen, nämlich: „Nun, ich wünsche ihnen viel Glück. Ich denke, er ist ein großartiger Spieler, ein großartiger Typ, und sie ist eine fantastische Person. Also wünsche ich ihnen viel Glück.“

Trump und Swift: Eine komplizierte Beziehung

Die Aussagen markieren einen deutlichen Stimmungswechsel. Noch vor wenigen Monaten hatte Trump Swift via Truth Social auf seine Weise abfällig gemeint als „woke Sängerin“ bezeichnet, die „nicht mehr hot“ sei. Er verspottete sie nach Buhrufen beim Super Bowl und erklärte, das sei ein Zeichen dafür, dass „die Welt heilt“.

Swift wiederum hat Trump wiederholt scharf kritisiert. Bereits 2019 bezeichnete sie seine Amtsführung in einem Interview mit „The Guardian“ als „Autokratie“. Im Jahr 2020 warf sie ihm auf X vor, „die Flammen von Rassismus und weißer Vorherrschaft“ zu schüren.

Taylor Swift & Travis Kelce: Liebesgeschichte zwischen NFL- & Popstar

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit 2023 liiert. Erste Spekulationen kamen auf, nachdem Swift mehrere Spiele der Kansas City Chiefs besuchte. Später bestätigte das Paar offiziell die Beziehung. Kelce zeigte sich in Interviews begeistert von Swifts „Eras“-Tour und nannte ihre dreistündigen Konzerte „episch“.

Mit der Verlobung folgt nun der nächste Schritt ihrer Beziehung. Zusätzlich soll ein neuer ESPN-Dokumentarfilm Einblicke in die Chiefs und die Rolle von Swift geben. Auch Kelce sprach zuletzt in einem GQ-Interview offen über seine Beziehung zur Sängerin.