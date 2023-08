Donald Trump: Rap-Welt reagiert mit gemischten Gefühlen auf Verbrecherfoto

Das berühmte Polizeifoto, das nach Trumps Verhaftung geschossen wurde, sorgte weiter für Furore.

Ex-Präsident Donald J. Trump sieht sich momentan einer Vielzahl schwerwiegender Vorwürfe gegenüber: Unter anderem wird ihm vorgeworfen, auf Staatsbeamte im US-Bundesstaat Georgie Einfluss genommen zu haben, um das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen. Nach seiner Festnahme in diesem Fall ging das Polizeifoto um die Welt. Jetzt reagieren Rapper auf das Bild.

Das sagen Lil Pump, Plies und mehr über verhafteten Donald Trump

Im Kosmos des Gangsta-Raps kann ein Polizeifoto gerne als Trophäe angesehen werden. Nichts gibt so viel Street Credibility wie ein eigenes Porträt, das kurz nach der Festnahme entstanden ist. Kein Wunder also, dass sich diverse Rapper zu dem Schnappschuss von Donald Trump vom vergangenen Donnerstag (24. August) äußerten.

Lil Pump, der schon seit längeren als Unterstützer Trumps gilt, teilte auf Instagram eine Collage mit seinem Polizeifoto neben dem des ehemaligen Präsidenten. Darunter kommentierte Pump lediglich „Free Trump“, neben einem Emoji der USA-Flagge, was auch für viel Unverständnis in den Kommentaren sorgte.

Kritischer äußerte sich hingegen Plies. Auf seinem X-Profil (ehemals Twitter) hinterfragt er die Besessenheit zu dem Thema Trump: „Bloß etwas, das mich neugierig macht: Warum verehren und lobpreisen weiße Männer mit Geld so sehr? […] Wir haben Stress, töten, diskreditieren, beneiden, verachten und verachten uns gegenseitig wegen Geld?“, heißt es in Plies‘ Post.

Quavo, selbst Einwohner des Bundesstaats Georgia, in dem Trump angeklagt ist, nahm die Festnahme anscheinend mit Humor. In einem Post auf X heißt es nur: „Hab‘ Trump gerade in MAGIC CITY gesehen.“ „Magic City“ ist ein bekannter Stripclub in der Stadt Atlanta, der von vielen Rappern aus der Region in ihren Songs genannt wird.

