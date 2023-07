Drake fragt sich seitdem, ob er „immer noch high“ ist oder wirklich dieses Leben als Star führt.

Drake hat auf Instagram ein Video geteilt, in dem er über seine größte Angst im Leben spricht und zudem von seinen Erinnerungen an das erste Vorsprechen für die Serie „Degrassi: The Next Generation“ berichtet.

Am Mittwoch (5. Juli) startete Drakes „It’s All A Blur“-Tour zusammen mit 21 Savage in Chicago. Kurz vor dem Auftritt postete der US-Rapper einen Clip mit der Caption „IT’S ALL A BLUR TONIGHT“. In diesem Video erklärte Drake, dass er kürzlich gefragt worden sei, was seine größte Angst sei. Eine Frage, dessen Beantwortung ihm schon immer schwer fiele und die ihn in eine Gedankenspirale gebracht habe. Letztendlich sei es für ihn allerdings die Angst, dass alles umsonst gewesen sein könnte. „Irgendwie die Vorstellung, dass das Leben eines Tages einfach endet und alles schwarz wird“, führt der 36-Jährige fort.

Das Grübeln über die Frage habe ihn außerdem dazu angeleitet, insgesamt mehr über sein Leben nachzudenken und „wie surreal es sich manchmal anfühlt“. Dabei reiste der „Hotline Bling“-Musiker mental auch an seine Karriereanfänge zurück und gestand in dem Clip, dass er sich vor seinem ersten Vorstellungsgespräch für die „Degrassi“-Show zusammen mit Freund:innen zugedröhnt habe:

„Ich erinnere mich an diesen Tag, als ich 13 oder 14 war. Ich hatte ein Vorsprechen für eine Fernsehsendung, die letztendlich mein Leben geprägt hat. Vor meinem Vorsprechen bin ich zu diesem Jungen gegangen und aus dem Wunsch heraus, akzeptiert zu werden, habe ich mich dem Gruppenzwang gebeugt und mich mit diesen Kids direkt vor meinem Vorsprechen zugedröhnt.“

Seitdem hätte sich Drake mehrfach selbst die Frage gestellt, „ob an diesem Tag etwas Schlimmes passiert ist, oder ob ich immer noch high bin oder ob ich im Koma liege und mein ideales Leben nachspiele“. Sein Leben würde sich zwar real anfühlen, aber ganz fassen könne er seine Erfolge allerdings immer noch nicht, so Drake.

Ganz verdenken kann man das Drake nicht, denn er zählt über 20 Jahre später noch immer zu den erfolgreichsten Rapper:innen weltweit und hat mit 25 Nummer-eins-Hits die meisten im US-Rap-Game überhaupt. Als nächstes Projekt kündigte Drake sein Album FOR ALL THE DOGS an, welches nachfolgend als Soundtrack zu seinem Gedichtband „Titles Ruin Everything“ erscheinen soll.