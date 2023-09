Drake erntet Kritik für „american slaves“-Lyrik in seiner neuen Single

Für den Rapper hagelt es negative Kommentare zu seinem „Slime You Out“-Track. Hier mehr Infos.

Gemeinsam mit SZA hat Drake die Single „Slime You Out“ veröffentlicht. Der Track ist ein Vorgeschmack auf seine neue Platte FOR ALL THE DOGS. Doch statt die Vorfreude zu steigern, gibt es aufgrund der Songlyrics nun Kritik an dem Kanadier.

Grund des Ärgers ist diese Songzeile: „You got my mind in a terrible place/ Whipped and chained you like American slaves“, was zu Deutsch heißt: „Du hast meine Gedanken an einen schrecklichen Ort gebracht / Dich wie amerikanische Sklaven ausgepeitscht und angekettet“.

In den sozialen Medien wird sowohl Drake für seine Wortwahl als auch SZA für die Zusammenarbeit mit ihm kritisiert. So schreibt ein User etwa: „Niemand im Studio hat Drake gesagt, dass dieser Satz schrecklich ist??“

Weder Drake noch SZA haben bisher auf die Kommentare dieser Art reagiert. Gleichzeitig steht Drake noch in der Kritik dafür, dass er für das „Slime You Out“-Singlecover ein Bild von Halle Berry nutzt, wozu sie ihm nach eigener Angabe aber nicht die Erlaubnis gegeben hatte. Mehr dazu hier.

Das angekündigte Album FOR ALL THE DOGS, was am 22. September hätte erscheinen sollen, wurde von Drake jetzt auf den 6. Oktober verschoben, da er sonst nicht ausreichend Zeit für seine aktuelle Tour gehabt hätte. Seine „It’s All A Blur“-Tournee führt ihn momentan durch Nordamerika. Am 9. Oktober wird er seine finale Show in Columbus, Ohio, spielen.