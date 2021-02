Dua Lipa veröffentlicht „We’re Good“ samt Musikvideo

Es kribbelt und krabbelt: Dua Lipa veröffentlicht mit „We’re Good“ ihren ersten Song des Jahres 2021 und liefert dazu ein Musikvideo über – ja, richtig gehört – das Töten von Hummern auf einem Schiff, dass der Titanic ähnelt. Der Track erscheint auf der neuen FUTURE NOSTALGIA – MOONLIGHT EDITION, die auch die neuen Singles „Not My Problem“ mit JID und „If It Ain’t Me“ enthält.

Dua Lipa freundet sich mit krabbelnden Tiefseekreaturen an

In „We’re Good“ singt Lipa mit Zeilen wie „let’s end it like we should and say we’re good“, über eine Beziehung, die zu einem einvernehmlichen Ende kommen muss. Der Track ist jedoch kein Trauerspiel, vielmehr legt Dua Lipa eine ernsthafte Kaltherzigkeit an den Tag, die schon fast bewundernswert ist.

Das Video, bei dem Vania Heymann und Gal Muggia Regie führten, zeigt Lipa als Sängerin auf einem Schiff. Hauptprotagonist ist dabei ein sich nach Freiheit sehnendes Schalentier, dem die Fangarme gebunden sind – vielleicht eine Anspielung auf Dua Lipa selbst?

Vergangenes Jahr veröffentlichte Dua Lipa ihr zweites Studioalbum FUTURE NOSTALGIA, sowie die Remix-Platte CLUB FUTURE NOSTALGIA. Im Dezember tat sich Lipa mit der legendären Kylie Minogue für „Real Groove (Studio 2054 Remix)“ zusammen.