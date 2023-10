Ed Sheeran: Warum es keine Singles und Videos zur neuen Platte gibt

Sheeran geht es mal anders an: AUTUMN VARIATIONS kommt ganz ohne großen Presse- & Promowirbel heraus.

Am 29. September erschien Ed Sheerans neues Album AUTUMN VARIATIONS – nur wenige Monate nach seinem Vorgänger SUBSTRACT („-“). Sein aktuelles Werk ist die erste Veröffentlichung unter Sheerans eigenem Label „Gingerbread Man Records“.

In einem Interview mit „CBS Morning“ erklärte der Sänger jetzt, warum AUTUMN VARIATIONS nicht auf die „klassische Art“ veröffentlicht wurde: „Bei jeder vorherigen Platte habe ich all die großen Radio-Interviews gegeben, bin in die Late-Night-Shows gegangen und habe all diese Sachen gemacht. Und für dieses Album gibt es nicht einmal eine Single. Es gibt auch kein Musikvideo. Ich bringe es einfach heraus“.

Weil er eine Pause des Popstar-Lebens einlegen wollte, entschied er sich dazu, das Werk unabhängig von anderen Labels und Plänen herauszubringen, auch ohne enormes Budget. Er sagte dazu im Gespräch: „Alles muss jedes Mal das Größte und Beste sein, und beim nächsten Mal noch besser.“

Und er ergänzte, was seine Neuveröffentlichung leichter machen würde, wären die folgenden Punkte: „Ich denke, das ist ein Teil des Independent-Dings, das nimmt den Druck weg. Es gibt keine Erwartungen, weil es keine Firma gibt. Man muss damit leben. Man muss sich sagen: Es ist mir egal, was die Leute denken.“

Weit entfernt vom typischen Popstar-Lifestyle war auch Sheerans Feier zum Album-Release. Bei einer Kneipentour durch New York City spendierte er Fremden ihre Drinks.

AUTUMN VARIATIONS im Stream: