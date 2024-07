Ellen DeGeneres geht nach Netflix-Special in Showbiz-Rente

Ellen DeGeneres beendet nach ihrer Comedy-Tour „Ellen's Last Stand... Up“ ihre Karriere.

Nach einer langen und einflussreichen Karriere in der Unterhaltungsbranche hat Ellen DeGeneres angekündigt, dass ihr kommendes Netflix-Special das letzte ihrer Karriere sein wird. Dies verkündet die 66-jährige während einer Veranstaltung im Luther Burbank Center for the Arts in Santa Rosa, Kalifornien.

Das Netflix-Special wird während ihrer Abschiedstour „Ellen’s Last Stand… Up“ aufgezeichnet. DeGeneres, bekannt für ihre oft gesellschaftskritische Stand-up-Comedy, betont, dass sie nach dieser Tour und dem anschließenden Special von der großen Bühne abtreten wird. „Das ist das letzte Mal, dass Sie mich sehen werden. Nach meinem Netflix-Special bin ich fertig“, erklärt sie.

Die Entscheidung, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, folgt auf Jahre der Spekulation und Kontroverse um angeblich toxische Arbeitsbedingungen während ihrer langjährigen Talkshow „The Ellen DeGeneres Show“.

Im Jahr 2020 wurde dies durch einen Buzzfeed-Bericht aufgedeckt. Ellen DeGeneres äußerte sich dazu und gestand ein, dass sie als Chefin möglicherweise zu fordernd und ungeduldig war, betonte aber, dass sie nie die Absicht hatte, andere zu verletzen.

Vom Tabu zum Triumph

DeGeneres selbst reflektiert über ihre Zeit in der Branche und ihre Erfahrungen mit Vorurteilen aufgrund ihrer Homosexualität. Sie erklärt, dass sie vor über zwei Jahrzehnten vor der Herausforderung stand, offen zu ihrer Sexualität im Fernsehen zu stehen und dass diese Erfahrungen sie geprägt haben. Ihre Karriere war stets ein Akt des Widerstands und der Authentizität.

Neben ihren beruflichen Erfolgen, einschließlich eines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame, hob DeGeneres hervor, dass sie hofft, Menschen dazu ermutigt zu haben, sich selbst treu zu bleiben.

Das abschließende Netflix-Special wird später in diesem Jahr Premiere feiern.