Dieser „Saturday Night Live“-Star wurde wegen O.J. Simpson gefeuert

O.J. Simpson ist tot. Der ehemalige Footballer war außerhalb der USA wohl weniger wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern wegen eines spektakulären Mordprozesses bekannt: Simpson wurde 1994 beschuldigt, seine Ex-Frau Nicole Simpson und ihren Bekannten Ronald Goldman getötet zu haben. Er wurde trotz angeblich gravierender Beweise am 3. Oktober 1995 freigesprochen. Einen bekannten Comedian kosteten Witze über den Prozess seinen Job.

Die Rede ist vom legendären kanadischen Comedian Norm Macdonald (1969-2021). Als News-Host der legendären Sendung „Saturday Night Live“ hatte Macdonald schon während des Prozesses bissige Witze über Simpson gemacht – sehr zum Missfallen der Sendungsverantwortlichen.

Macdonald: „Mord ist in Kalifornien ab sofort legal“

Natürlich konnte sich Macdonald nach dem Freispruch Simpsons ein Kommentar nicht verkneifen – und das fiel wenig überraschend gnadenlos aus. „Nun, es ist jetzt endlich offiziell. Mord ist in Kalifornien ab sofort legal.“ Für die Sendungsverantwortlichen offenbar zu viel.

Wie die Kollegen vom US-amerikanischen ROLLING STONE berichteten, soll es besonders Don Ohlmeyer, der NBC West Coast Division President gewesen sein, der not amused war: Ohlmeyer war den Berichten zufolge nämlich eng mit Simpson befreundet. Die Witze während des Prozesses hatte er noch hingenommen, besagtes Kommentar von Macdonald brachte das Fass aber zum Überlaufen: Macdonald wurde noch während der laufenden Saison 1997/98 gefeuert. SNL-Schöpfer Lorne Michaels soll noch angeboten haben, Macdonald zumindest die Staffel über zu behalten.

Macdonald scherzt bei Letterman über Entlassung

Macdonalds ganzer Witz im Wortlaut: „Nun, es ist endlich offiziell“, sagte er in der ersten Wochenendausgabe nach Simpsons Freispruch. „Mord ist im Staat Kalifornien legal … In dem Moment, als das Urteil verkündet wurde, erreichte Court TV die höchsten Einschaltquoten aller Zeiten. Eine Stunde später war der Sender aus dem Geschäft … In Washington D.C. lobte Bürgermeister Marion Barry das Urteil als ‚weise‘ und ‚gerecht‘. Und er rief Menschen aller Rassen auf, ihm bitte etwas Crack zu besorgen.“ Im selben Jahr sprach McDonald mit Late-Night-Legende David Letterman über seine Entlassung – und nahm es mit seinem unerbittlichen Humor.