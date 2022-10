Eminem erreicht neue Rekorde mit CURTAIN CALL und „Godzilla“

Am 10. Oktober twitterte Billboard, dass Eminems Best-of-Album CURTAIN CALL das erste HipHop-Album ist, das über 600 Wochen in den Charts vertreten war. Es ist damit das sechste Album überhaupt, das diesen Meilenstein erreicht.

.@Eminem’s ‚Curtain Call: The Hits‘ has now spent 600 total weeks on the #Billboard200 (No. 35 this week).

It’s the first hip-hop project in history to reach the milestone and the sixth album overall.

— billboard charts (@billboardcharts) October 10, 2022