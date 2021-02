Emma Stone besetzt die Hauptrolle in Yórgos Lánthimos‘ neuem Film

Regiesseur und Drehbuchautor Yórgos Lánthimos arbeitet zurzeit an seinem neuen Film „Poor Things“. Emma Stone wird in diesem die Hauptrolle der Bella Baxter besetzen.

Stone war bereits im Jahr 2018 Teil in Lánthimos‘ historischer Satire „The Favourite“. Nun berichtete „Film Stage“, dass sie die Rolle von Bella Baxter besetzt – „eine sprunghafte, übersexualisierte, emanzipierte Frau und ein weiblicher Frankenstein.“

Der Film „Poor Things“ fokussiert sich auf Protagonistin Bella Baxter. Die junge Frau ertränkte sich in der Hoffnung, ihrem sie misshandelnden Ehemann zu entfliehen. Der Plan schlug fehl, da sie infolgedessen von einem Chirurgen wiederbelebt wurde. Dieser platzierte das Gehirn ihres ungeborenen Kindes in ihren Kopf.

