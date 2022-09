Jamie xx veröffentlicht neuen Track „KILL DEM“

Jamie xx hat eine neue Single veröffentlicht. „KILL DEM“ entstand als Hommage an den Notting Hill Carnival. Jamie xx soll von der „Energie der Partys und dortigen Soundsysteme, die er als Teenager damals erlebte und die ihn für immer prägen sollten“, inspiriert worden sein. Im August trat Jamie xx selbst als DJ dort auf.

Hört „KILL DEM“ hier im Stream:

Bereits im Frühjahr veröffentlichte Jamie xx den Track „LET’S DO IT AGAIN“. Außerdem remixte der Produzent mit „GMT“ einen Song vom Solodebüt seines The-xx-Bandmitglieds Oliver Sim. Der Remix war sein erster seit fünf Jahren.

Das noch immer aktuelle Album von The xx heißt I SEE YOU und erschien im Jahr 2017. Jamie xx brachte 2015 sein Solodebüt IN COLOUR heraus, Sängerin Romy Madley Croft im September 2020 ihre Debütsingle „Lifetime“. Bassist Oliver Sims Debüt HIDEOUS BASTARD wurde von Jamie xx produziert und erschien im September dieses Jahres.