Foo Fighters kündigen Greatest-Hits-Album THE ESSENTIAL FOO FIGHTERS an

Die Foo Fighters haben Details zu einer neuen „Best of“-Compilation bekannt gegeben: THE ESSENTIAL FOO FIGHTERS erscheint am 28. Oktober. Die kommende Platte wird als CD und Doppel-Vinyl erhältlich sein.

Auf THE ESSENTIAL FOO FIGHTERS sind insgesamt 19 Tracks auf der CD sowie die zwei zusätzlichen Songs „Breakout“ und „Waiting On A War“ auf der LP enthalten. Die Platte umfasst deren größten Hits, darunter zwei Versionen von „Everlong“ (1997) sowie „My Hero“ (1997), „Best Of You“ (2005) und „Monkey Wrench (1997)“. Das Album folgt auf die 2009 veröffentlichte erste „Greatest Hits“-Sammlung.

Tribute-Konzert für Taylor Hawkins

Am 3. September veranstalteten die Foo Fighters im Londoner Wembley-Stadion ein Tribute-Konzert für den verstorbenen Schlagzeuger Taylor Hawkins. Es traten unter anderem Mitglieder von Queen, Liam Gallagher, Them Crooked Vultures, Brian Johnson und Lars Ulrich auf. Den Abschluss spielten die Foo Fighters selbst mit einer wechselnden Besetzung von Gastschlagzeugern, darunter Travis Barker, Nandi Bushell und Hawkins‘ 16-jähriger Sohn Shane.

Viele Freunde zollten Hawkins Tribut – unter anderem Mark Ronson, der auf einen sehr emotionalen Abend zurückblickt: „Der ganze Tag gab allen die Möglichkeit, zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern, zu trauern und etwas zu fühlen. Während des gesamten Sets der Foo Fighters war ich kurz davor, zusammenzubrechen“, so Ronson gegenüber „NME“.

Hawkins starb am 25. März 2022 mit 50 Jahren in Bogotá, Kolumbien. Eine zweite Tribute-Show ist für den 27. September im Kia Forum in Los Angeles geplant.

„The Essential Foo Fighters“ – Trackliste:

Seite A:

1. „Everlong“

2. „Making A Fire“

3. „Times Like These“

4. „Rope“

5. „Monkey Wrench“

Seite B:

1. „My Hero“

2. „Cold Day In The Sun“

3. „Big Me“

4. „Long Road To Ruin“

5. „Shame Shame“

6. „Best Of You“

Seite C:

1. „All My Life“

2. „The Pretender“

3. „This Is A Call“

4. „Waiting On A War“ (nur auf Vinyl)

5. „Walk“

Seite D:

1. „Learn To Fly“

2. „The Sky Is A Neighborhood“

3. „Breakout“ (nur auf Vinyl)

4. „These Days“

5. „Everlong“ – Akustik-Version