Wieder Panne: Madonna enttäuscht Fans mit gekürzter Show

Nachdem sie zu spät startete, musste die Sängerin mehrere Songs aus der Setlist streichen.

Nachdem die erste Show ihrer „Celebration“-Tour – trotz einer kleinen Panne mit Showstopp – ein Erfolg war, verließen viele Fans Madonnas zweites Konzert am darauffolgenden Tag mit einer größeren Enttäuschung. Die „Vogue“-Sängerin startete ihre Performance deutlich später als angekündigt – und strich als Folge darauf einige Songs aus dem Programm.

Laut Berichten ihrer Fans soll die 65-Jährige 35 Minuten zu spät gekommen sein und sah sich dann mit der strikten 23-Uhr-Sperrstunde der O2-Arena konfrontiert. Somit musste die Show nach dem Hit „Rain“ beendet werden, wonach eigentlich noch „B**** I’m Madonna“, „Give Me All Your Luvin“, „Music“ und „Celebration“ hätten folgen sollen. Letzterer ist der Titelsong der aktuellen Greatest-Hits-Tour.

Madonnas Fans ließen ihren Frust in den sozialen Medien aus. Dort konnte man beispielsweise lesen: „Ich habe ein Vermögen bezahlt, um nach London zu kommen, in einem Hotel zu übernachten und für die Tickets. Wirklich nicht gut“.

Ein anderer Besucher schrieb: „Es tut mir leid, aber es ist erst die zweite Show der Tournee, und sie betrügt das Publikum um eine vollständige Performance, indem sie zu spät kommt. Das ist inakzeptabel“.

„Sie ist durch die Songs gerast, von denen einige kürzer waren, als sie wohl beabsichtigt hatte. Keine Erklärung für die über 20.000 Wartenden in der Menge“, tweetet ein weiterer enttäuschter Fan.

Eine Stellungnahme der Künstlerin blieb aber bisher aus.