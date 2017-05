Der Countdown hat ein Ende: Nachdem die Beatsteaks in den vergangenen zwei Tagen auf ihrer Facebook-Seite einen Livestream zeigten, in dem nichts als ein grasendes Yak zu sehen war, ist eben dieses Yak nun weg – und ein neues Album bald da. YOURS, so der Titel des achten Studioalbums der Beatsteaks aus Berlin, erscheint am 1. September 2017.

Beatsteaks – „I Do“

Beatsteaks – „40 Degrees“

Das noch aktuelle Album der Beatsteaks, BEATSTEAKS, ist im August 2014 erschienen. Zu ihrem 20. Geburtstag zogen wir mit ihnen durch ihr Berlin; im September 2015 veröffentlichen sie die Compilation 23 SINGLES.

Sänger Arnim Teutoburg-Weiß ist als Gastsänger auch auf dem neuen Album von Marteria zu hören. Im vergangenen Jahr coverten er und seine Band für den „Tschick”-Soundtrack gemeinsam mit Dirk von Lowtzow den Stereolab-Song „French Disko“.

Im September treten die Beatsteaks neben u.a. Wanda, The xx und den Foo Fighters auf dem Lollapalooza Berlin auf.