Gorillaz auf Deutschlandtour 2022: Gewinnt hier Tickets für ihr Konzert in Berlin

Auch die virtuelle Band Gorillaz um Sänger Damon Albarn musste aufgrund der Corona-Pandemie ihre geplante „Song Machine Tour“ schon zwei Mal verschieben. Seit Juni 2021 standen die neuen Termine fest – jetzt stehen sie kurz bevor. Wir verlosen Karten.

Im Rahmen ihrer internationalen „Song Machine“-Tour werden die Gorillaz im Sommer 2022 für deutsche Fans an zwei Standorten zu sehen sein. So werden die Musiker am 22. Juni 2022 im Kölner Tanzbrunnen auftreten und am 24. Juni auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin, präsentiert vom Musikexpress. Tickets im Vorverkauf für die beiden Shows findet Ihr hier.

Gorillaz-Konzerte gelten als legendär

Fans dürften gespannt sein, was sich die Gorillaz für ihre kommende Tour diesmal einfallen lassen. Fest steht aber, dass ihre Konzerte als legendär gelten. Auch zu erwarten ist, dass Damon Albarn und Co. einige Songs ihres 2020 erschienenen Albums SONG MACHINE : SEASON 1 – STRANGE TIMEZ spielen werden. ME-Autor André Boße schrieb in einer ausführlichen Review über die Platte: „Die erste Staffel der Track-Serie: Vielseitigkeits-Elektro-Pop in Bestbesetzung.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 haben die Gorillaz sieben Studioalben veröffentlicht. Ins Leben gerufen wurde die virtuelle Band von Blur-Sänger Damon Albarn und dem britischen Comic-Zeichner Jamie Hewlett.

Gewinnt hier Tickets für die Gorillaz live in Berlin 2022

Wir verlosen für das Konzert in Berlin 2×2 Karten. Was Ihr dafür tun müsst? Füllt einfach das folgende Formular aus und tragt in das Lösungsfeld den Namen Eures Lieblings-Charakters der Gorillaz ein. Teilnahmeschluss ist der 1. Juni 2022, die Gewinner*innen werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Viel Erfolg und viel Spaß!