Die Gorillaz haben einen weiteren neuen Song vorgestellt – und das nicht nur live, sondern als Studioversion: „Fire Flies“ könnt Ihr hier und jetzt im Stream hören.

https://www.youtube.com/watch?v=LCet4yrfp4o Video can’t be loaded: Gorillaz – Fire Flies (Visualiser) (https://www.youtube.com/watch?v=LCet4yrfp4o)

Auch interessant Festival-Fotos Rock im Park 2018: Fotos von Foo Fighters, Gorillaz, Bilderbuch – der Festival-Freitag „Fire Flies“ ist nach „Humility“ (inklusive Jack-Black-Video) und „Lake Zurich“ der dritte neue Song, den die Gorillaz aus ihrem kommenden Album THE NOW NOW präsentieren. Live stellten Damon Albarn und Jamie Hewlett bei Rock am Ring und Rock im Park bereits eine Handvoll weiterer Tracks vor.

Das neue, in London aufgenommene Gorillaz-Album THE NOW NOW wurde von James Ford (Simian Mobile Disco) produziert. Ford arbeitete zuletzt mit den Arctic Monkeys an TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO. Als Gäste sollen neben George Benson lediglich Jamie Principle und Snoop Dogg (beide im Track „Hollywood“) zu hören sein. Auf HUMANZ noch war die Gästeliste ungleich länger.

Damon Albarn beschreibt THE NOW NOW als „Sommeralbum“, auf dem er überwiegend selbst singt. „I thought I should make a record where I’m just singing for once“, sagt er. „It’s pretty much just me singing, very sort of in the world of 2-D… I feel really good about it. I feel really really good about it.”

Ein weiteres wichtiges Update lieferte Albarn übrigens auch noch: Im Interview mit Zane Lowe bestätigte er, dass das neue Album von The Good, The Bad And The Queen ebenfalls fertig sei.

Gorillaz‘ THE NOW NOW – die Tracklist:

Humility (feat. George Benson) Tranz Hollywood (feat. Snoop Dogg und Jamie Principle) Kansas Sorcererz Idaho Lake Zurich Magic City Fire Flies One Percent Souk Eye

Gorillaz‘ THE NOW NOW – das Artwork:

THE NOW NOW erscheint am 29. Juni 2018.