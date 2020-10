Gorillaz: Hört „The Pink Phantom“ mit Elton John und 6LACK hier im Stream

Die Gorillaz haben ihren neuen Song „The Pink Phantom“ veröffentlicht. Für die jüngste Auskopplung aus ihrer „Song Machine“-Reihe holten sich Damon Albarn und Co. niemand Geringeres als Elton John an die Seite. Auch der amerikanische Rapper 6LACK ist mit an Bord. Begleitet wird der Song von einem dazugehörigen Musikvideo.

Seht hier den Clip zu „The Pink Phantom“:

Gorillaz – The Pink Phantom ft. Elton John & 6LACK (Episode Seven) auf YouTube ansehen

Auf Twitter schreibt Elton John dazu:

„Ich bin schon immer ein Fan von Gorillaz gewesen. Als Damon [Albarn] mich kontaktiert und gefragt hat, ob ich mitmachen will, musste ich nicht lange darüber nachdenken. Der Song ist echt super geworden – ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn hört.“

Als Teil ihrer „Song Machine“-Reihe veröffentlichten die Gorillaz in den vergangenen Monaten zahlreiche musikalische Kooperationen, wie zum Beispiel „Strange Timez“ mit dem The Cure-Sänger Robert Smith. Bei dem Projekt handelt es sich um eine audiovisuelle Serie, in der die virtuelle Band an der Seite verschiedener Gastmusiker*innen bei der Arbeit in ihren Kong-Studios begleitet wird.

Alle in diesem Zuge aufgenommenen Songs sind ab 23. Oktober 2020 auf der Compilation-Platte SONG MACHINE: SEASON 1 – STRANGE TIMEZ zu hören, die zusätzlich als Deluxe-Version erhältlich sein wird.

„SONG MACHINE: SEASON 1 – STRANGE TIMEZ“-Tracklist:

Strange Timez (feat. Robert Smith) The Valley of The Pagans (feat. Beck) The Lost Chord (feat. Leee John) Pac-Man (feat. ScHoolboy Q) Chalk Tablet Towers (feat. St Vincent) The Pink Phantom (feat. Elton John and 6LACK) Aries (feat. Peter Hook and Georgia) Friday 13th (feat. Octavian) Dead Butterflies (feat. Kano and Roxani Arias) Désolé (feat. Fatoumata Diawara) (Extended Version) Momentary Bliss (feat. slowthai and Slaves)

„SONG MACHINE: SEASON 1 – STRANGE TIMEZ“-Deluxe-Tracklist:

Strange Timez (feat. Robert Smith) The Valley of The Pagans (feat. Beck) The Lost Chord (feat. Leee John) Pac-Man (feat. ScHoolboy Q) Chalk Tablet Towers (feat. St Vincent) The Pink Phantom (feat. Elton John and 6LACK) Aries (feat. Peter Hook and Georgia) Friday 13th (feat. Octavian) Dead Butterflies (feat. Kano and Roxani Arias) Désolé (feat. Fatoumata Diawara) (Extended Version) Momentary Bliss (feat. slowthai and Slaves) Opium (feat. EARTHGANG) Simplicity (feat. Joan As Police Woman) Severed Head (feat. Goldlink and Unknown Mortal Orchestra) With Love To An Ex (feat. Moonchild Sanelly) MLS (feat. JPEGMAFIA and CHAI) How Far? (feat. Tony Allen and Skepta)

Unterstützt wird das Release von einem „Song Machine Live“-Event, das sowohl am 12. als auch 13. Dezember 2020 stattfinden wird. Ähnlich wie das Album soll auch die Veranstaltung ihren Zuschauer*innen eine einzigartige Mischung aus musikalischen sowie visuellen Elementen bieten. Weitere Informationen zu dem Livestream-Event erhaltet Ihr hier.

Wer die Gorillaz nach der hoffentlich bald abgeebbten Coronavirus-Pandemie live erleben möchte, kann sich freuen: Die Briten wurden zuletzt vom Primavera Sound Festival als Teil seines beeindruckenden Line-ups angekündigt. Außerdem 2021 in Barcelona am Start: Iggy Pop, Einstürzende Neubauten, Beck, Tame Impala und viele mehr.

Seit ihrer Gründung haben die Gorillaz sieben Studioalben veröffentlicht. Die virtuelle Band wurde im Jahr 1998 von Blur-Sänger Damon Albarn und Comic-Zeichner Jamie Hewlett ins Leben gerufen und hat schon oft spannende künstlerische Projekte gestartet: So erschien zu Gorillaz‘ dritter Platte PLASTIC BEACH auch ein dazugehöriges Onlinespiel, in dem sich Spieler*innen ihren Weg zum Musikstudio bahnen müssen.