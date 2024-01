BAFTA Awards 2024: „Barbenheimer“ führt Nominierungsliste an

Auch vorn dabei „Saltburn“. Seht hier alle Nominierungen für die Awards im Februar im Überblick.

Am 18. Februar kommt die Filmelite für die Verleihung der British Academy of Film and Television Arts in London zusammen. Bis es an die Übergabe der Trophäen geht, gibt es hier schon mal alle BAFTA-Nominierungen im Überblick. Kleiner Spoiler: Mit acht Nennungen führt „Oppenheimer“ das Rennen um die meisten Preise an. Dicht gefolgt von „Barbie“ mit fünf Nominierungen. Aber auch „Saltburn“ und „Poor Things“ kommen jetzt schon gut weg.

Bester Film

Anatomie eines Falls

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Bester britischer Film

All of Us Strangers

Georgie (Scrapper)

How to Have Sex

Napoleon

The Old Oak

Poor Things

Rye Lane

Saltburn

Wonka

The Zone of Interest

Bester Animationsfilm

Chicken Run: Operation Nugget (Chicken Run: Dawn of the Nugget)

Elemental

Der Junge und der Reiher (The Boy and the Heron)

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Bestes Originaldrehbuch

Anatomie eines Falls

Barbie

The Holdovers

Maestro

Past Lives – In einem anderen Leben (Past Lives)

Bestes adaptiertes Drehbuch

All of Us Strangers

American Fiction

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Bester Hauptdarsteller

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murphy – Oppenheimer

Yoo Teo – Past Lives – In einem anderen Leben (Past Lives)

Beste Hauptdarstellerin

Fantasia Barrino – Die Farbe Lila (The Color Purple)

Sandra Hüller – Anatomie eines Falls

Carey Mulligan – Maestro

Vivian Oparah – Rye Lane

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Poor Things

Publikumspreis – Beste darstellerische Nachwuchsleistung (EE Rising Star Award)