HAIM veröffentlichen „Gasoline“ feat. Taylor Swift

Foto: Getty Images for NARAS, Larry Busacca. All rights reserved.

Erst sangen HAIM als Feature-Gäste auf Taylor Swifts EVERMORE Track „no body no crime“. Nun revanchiert sich Swift bei den drei Schwestern. So veröffentlichen HAIM eine neue Version des Albumtracks „Gasoline“ feat. Taylor Swift aus dem im Juni 2020 veröffentlichten Album WOMEN IN MUSIC PT. III. Darüber hinaus erscheint ebenfalls die Expanded Edition der Grammy-nominierten Platte.

Empfehlung der Redaktion Von Postpunk bis Cottagecore: Warum TikTok das Ende der Ästhetik einläuten könnte

Fans munkelten schon lange

In den vergangenen Tagen häuften sich bereits auf Instagram die Hinweise auf die Zusammenarbeit der vier Musikerinnen. In dem zuletzt veröffentlichten Insta-Post der HAIM-Schwestern entdeckten aufmerksame Fans im Hintergrund die Nummer 13 auf einer Zapfsäule. Da 13 bekanntermaßen Taylors Glückszahl ist und das Foto an der Tankstelle auf den Song „Gasoline“ hindeutete, zählte die Fangemeinde bereits vorher eins und eins zusammen. In einem weiteren Post gab es bereits einen kurzen Teil des Chorus zu hören.

View this post on Instagram A post shared by HAIM (@haimtheband)

„Gasoline“ ist Taylors Lieblingstrack auf WIMPIII

Auf Instagram schrieben HAIM zur Veröffentlichung der Zusammenarbeit: „Seit wir WIMPIII im Juni veröffentlicht haben, hat Taylor uns immer gesagt, dass ‚Gasoline‘ ihr Favorit ist. Als wir also darüber nachdachten, wie wir einige Tracks der Platte neu interpretieren könnten, dachten wir sofort an sie. Sie brachte so tolle Ideen und neue Sichtweisen in den Song ein und hat ihm wirklich neues Leben eingehaucht. danke @taylorswift, dass du deine unglaubliche Stimme und deinen Geist in einen Track eingebracht hast, der uns so viel bedeutet.”

View this post on Instagram A post shared by HAIM (@haimtheband)